Mãe de bebê e focada no autismo: quem é a jornalista da Band com morte cerebral

Alice Ribeiro, de 35 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito em Minas Gerais; ela estava na emissora desde agosto de 2024

A jornalista Alice Maria Ribeiro dos Santos Dadalt, de 35 anos, teve a morte encefálica confirmada na noite de quinta-feira (16) pelo Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. A repórter da Band Minas se envolveu em um acidente de trânsito na quarta-feira (15), quando o carro da emissora colidiu contra um caminhão na BR-381, no município de Sabará (MG). O cinegrafista Rodrigo Lapa, que conduzia o veículo, morreu no local da batida.

Fora do ambiente de televisão, Alice era casada com o policial rodoviário federal João. O casal tem um filho de nove meses. A jornalista deixa o bebê, o marido, os pais e o irmão.

Na área profissional, Alice entrou para a equipe da Band Minas em agosto de 2024. Antes disso, ela trabalhou na Band Brasília, desempenhando as funções de repórter e apresentadora, e passou por uma afiliada da TV Globo na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

No dia a dia, a jornalista tinha preferência pela produção de pautas especiais, especialmente sobre o autismo. Isso se deve à vivência com o irmão Bê.

Alice Ribeiro estava internada no Hospital João XXIII desde a última quarta-feira, onde teve a confirmação da morte encefálica.

“O Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, confirmou, na noite desta quinta-feira (16), a morte encefálica da repórter Alice Ribeiro, condição em que há a perda irreversível das funções cerebrais. O protocolo, aberto pela manhã, foi concluído nesta noite, após uma série de exames que confirmaram o diagnóstico”, disse a Band em nota.