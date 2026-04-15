Mãe e filho são indiciados após acidente com Porsche em túnel na zona sul de SP

Mulher teria assumido a responsabilidade pela batida, mas testemunhas apontam que filho dirigia carro de luxo que bateu em alta velocidade e deixou feridos

Reprodução/TV Globo Acidente entre Porsche e Pálio, dentro do túnel Ayrton Senna, na Zona Sul de São Paulo.



A Polícia Civil de São Paulo indiciou, nesta quarta-feira (15), mãe e filho após um acidente envolvendo um Porsche no Túnel Ayrton Senna, na zona sul da capital. A identidade dos acusados não foi divulgada.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista foi indiciado por fraude processual, fuga do local do acidente e por dirigir sem habilitação. A mulher responde por fraude processual. Ambos vão responder em liberdade.

A mãe assumiu a responsabilidade pela batida. No entanto, testemunhas afirmam que era o filho quem dirigia o veículo no momento da colisão.

O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (13), quando o Porsche atingiu a traseira de um Fiat Palio no túnel, na região de Moema. Com o impacto, o carro atingido ficou destruído e duas pessoas ficaram feridas.

Relatos indicam que o veículo trafegava em alta velocidade e participava de um possível racha com outros carros de luxo. Após a colisão, os ocupantes do Porsche abandonaram o local antes da chegada da polícia.

A investigação segue em andamento, com a coleta de depoimentos e outras diligências para esclarecer as circunstâncias do caso.

Veja o momento do acidente