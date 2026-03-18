Mais de 10 são presos em operação no centro de SP contra ‘quebra-vidros’

Polícia Militar informou que a ação resultou em 12 veículos recuperados e 14 celulares apreendidos

Divulgação / Polícia Militar Operação da PM mira o combate a crimes 'quebra-vidros'



A Polícia Militar realizou, nesta quarta-feira (18), uma operação para combater o crime conhecido como “quebra-vidros” na região central de São Paulo. A ação, denominada de Operação Impacto Media Urbs, resultou na prisão de 13 pessoas. Ainda há oito pessoas foragidas.

Com foco em áreas mapeadas pelo setor de inteligência, a operação contou com 2.500 policiais e 1.141 viaturas. De acordo com a PM, o objetivo é coibir ataques contra motoristas e aumentar a segurança em locais com alta incidência de delitos. Além das prisões, as equipes conseguiram recuperar 12 veículos e apreender 14 celulares, uma arma de fogo e munições.

“Essa operação é mais uma ofensiva no combate à criminalidade na capital paulista, que integra o trabalho das equipes de rua com o uso da tecnologia para capturar criminosos”, explicou o coronel Carlos Lucena, coordenador operacional da Polícia Militar.

O monitoramento aéreo foi realizado por uma aeronave e oito drones do Núcleo “Olho de Águia”, permitindo que o Centro de Operações da PM (Copom) acompanhasse as movimentações em tempo real.

A operação envolveu diferentes unidades da corporação, incluindo o Policiamento de Choque, a Cavalaria, a Aviação e o Comando de Trânsito, que fiscalizou veículos com irregularidades que poderiam ser utilizados em práticas criminosas.