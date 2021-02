Marinha resgata homens que boiavam em geladeira após navio afundar no Pará

Náufragos ficaram à deriva por três horas e foram encontrados por militares que escoltavam transporte de tanques de oxigênio de Manaus para o Amazonas

Marinha do Brasil/Twitter/03.02.2021 Náufragos foram resgatados com ajuda de boias



Oficiais da Marinha brasileira resgataram nesta quarta-feira, 3, três homens que estavam boiando em uma geladeira no Rio Amazonas, nas imediações da cidade de Santarém, no Pará, após o navio no qual transportavam uma carga de peixes naufragar. O grupo foi encontrado por tripulantes do Navio-Patrulha “Pampeiro”, que escoltava o transporte de cilindros de oxigênio do Pará para a cidade de Manaus, no Amazonas. “Depois que a embarcação em que eles estavam afundou, felizmente, a geladeira foi o recurso que eles encontraram para permanecerem flutuando, por cerca de três horas, até a chegada de socorro”, afirmou a Marinha em publicação nas redes sociais. O resgate dos náufragos foi feito com ajuda de boias e os três foram encaminhados para hospitais da região. Todos passam bem.