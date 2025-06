Mecânico condenado por danos ao relógio de Dom João VI recebe liberdade condicional

Antônio Cláudio Alves Ferreira foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, em razão de seu bom comportamento durante o cumprimento da pena

Reproução/X/@brom_elisa Mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, que foi condenado a 17 anos de prisão por danificar o relógio de Dom João VI no Palácio do Planalto durante os eventos de 8 de janeiro



O mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, que foi condenado a 17 anos de prisão por danificar o relógio de Dom João VI no Palácio do Planalto durante os eventos de 8 de janeiro, obteve liberdade recentemente. Ele foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, em razão de seu bom comportamento durante o cumprimento da pena. O juiz responsável pela decisão optou por não impor o uso de tornozeleira eletrônica, citando a falta do equipamento disponível em Minas Gerais. Antônio Cláudio foi detido em janeiro de 2023 e cumpriu aproximadamente dois anos e cinco meses de sua pena. Entre as condições estabelecidas para sua liberdade, estão a obrigação de permanecer em casa em Uberlândia e a necessidade de apresentar um comprovante de residência. O juiz enfatizou que o réu não deveria ser penalizado por deficiências do sistema prisional.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais manifestou sua discordância em relação à decisão judicial, afirmando que existem mais de 4.000 vagas disponíveis para a instalação de tornozeleiras eletrônicas no estado. O mecânico terá um prazo de 60 dias para comprovar sua residência em Uberlândia e se apresentar para a instalação do dispositivo. Em junho de 2024, Antônio Cláudio foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, onde foi condenado por sua participação nos atos de 8 de janeiro. Além da pena de prisão, ele foi multado em R$ 30 milhões por danos morais coletivos. Sua prisão ocorreu 16 dias após os ataques, sendo localizado por meio de técnicas de reconhecimento facial.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA