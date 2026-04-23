Mega-Sena sorteia R$ 70 milhões nesta quinta-feira; veja como participar

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Reprodução/ Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no site das Loterias Caixa.



As seis dezenas do concurso 2.999 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 70 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no site das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

*Agência Brasil