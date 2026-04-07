Menino autista que estava desaparecido é encontrado morto em esgoto no interior de São Paulo

João Raspante estava no nível 3 do espectro autista, era não verbal e havia desaparecido na tarde de segunda-feira (6)

Divulgação/Instagram/@marcellaarena_ João Raspante Neto, encontrado morto em Marília



O corpo de João Raspante Neto, de 13 anos, foi encontrado no Centro de Tratamento de Esgoto (ETE) Barbosa na cidade de Marília, no interior de São Paulo, durante a madrugada desta terça-feira (7), no bairro Chácaras Barbosa.

João estava dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 e era não verbal. Ele desapareceu na tarde de segunda-feira (6) após sair sozinho da chácara da família no bairro Nova Marília 4.

A irmã da vítima, Marcella Rossi, publicou na segunda-feira, em seu Instagram, uma série de stories pedindo ajuda na divulgação pelas buscas do irmão.

Antes do corpo ser localizado, Marcella chegou a compartilhar uma foto do par de chinelos que João estava usando quando desapareceu, localizado próximo ao alambrado da ETE-Barbosa. Depois que a notícia da morte foi divulgada, Marcella agradeceu pelas “mais de mil pessoas” que se mobilizaram à procura de João.

A Defesa Civil de Marília informou que, primeiramente, foram encontrados as roupas e o celular de João em uma das margens da lagoa de aeração do tratamento de esgoto, e, em seguida, o corpo do menino foi localizado próximo à margem oposta após uma operação de varredura em uma área de aproximadamente 2,5 km² em torno da chácara da família.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil investiga a morte do adolescente e que, em buscas pela região, a Polícia Militar (PM) encontrou a vítima já sem vida no esgoto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU compareceram ao local e constataram a morte. A SSP afirmou que o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Marília e que “realiza diligências para apurar a totalidade dos fatos”.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também participou das buscas com a PM e a Polícia Civil, além da participação do Corpo de Bombeiros, do SAMU e o apoio do grupamento aéreo Águia.

A prefeitura de Marília divulgou uma nota de pesar. “A cidade de Marília, que não dormiu essa noite, amanheceu em luto! Infelizmente! Nossos sentimentos aos familiares e amigos do pequeno João Raspante Neto. Como prefeito municipal, estou decretando luto oficial e dando todo suporte aos seus familiares neste momento de extrema dor! Que Deus conforte a todos!”, disse o prefeito Vinicius Camarinha.