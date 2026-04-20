Validade do capacete de moto: qual é o prazo de troca e o que a legislação exige

Especificações de segurança, materiais de absorção e exigências legais para o motociclista

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Capacete é o componente de segurança passiva mais crítico para quem anda em duas rodas



O capacete é o componente de segurança passiva mais crítico para quem anda em duas rodas, projetado para absorver impactos severos e preservar a integridade craniana. No entanto, uma dúvida frequente assombra os pilotos: qual é o prazo de validade do capacete de moto e o que a legislação de trânsito exige nas fiscalizações viárias? Embora fabricantes estipulem ciclos de vida baseados na degradação físico-química dos materiais, o regramento brasileiro avalia critérios diferentes, focados no estado de conservação e nas certificações vigentes. Entender a diferença entre a recomendação da engenharia e a exigência do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é o que separa uma pilotagem segura de uma autuação gravíssima.

Especificações de engenharia e vida útil da estrutura de absorção

O núcleo de proteção de um capacete não é a carcaça externa colorida, mas a espessa camada de Poliestireno Expandido (EPS). Com o passar do tempo, a exposição contínua aos raios UV, às variações de temperatura e ao próprio suor do piloto provoca o ressecamento celular dessa estrutura. A engenharia dos fabricantes aponta que a vida útil média do EPS e das resinas do casco (policarbonato ou fibra de vidro) é de três a cinco anos de uso contínuo.

Após essa janela, o material perde a elasticidade mecânica necessária para dissipar a energia cinética. Porém, a Resolução nº 940/2022 do Contran não aplica multas com base na data de fabricação ou de vencimento da prateleira. A legislação exige OBRIGATORIAMENTE o selo de certificação do Inmetro, a presença de faixas retrorrefletivas intactas e a inexistência de danos estruturais que comprometam a eficácia da peça.

Sinais de fadiga estrutural e falhas de retenção

Ignorar os indicativos de desgaste da peça coloca a segurança do condutor em risco iminente. O primeiro sintoma claro de falha é a folga excessiva da forração interna. Se o capacete balança ou gira facilmente ao redor do rosto com o vento ou com os movimentos do pescoço, as espumas cederam e não garantem o travamento correto em um cenário de impacto.

Outros alertas mecânicos severos envolvem microfissuras no casco externo ou marcas profundas de abrasão. Um capacete que sofreu uma queda contundente contra o piso, mesmo sem rachar visivelmente por fora, sofreu um esmagamento interno irreversível do EPS e deve ser descartado sumariamente. Trata-se de um equipamento projetado para suportar apenas um impacto primário.

Critérios de inspeção preventiva e checagem do equipamento

Para manter a confiabilidade técnica, o motociclista deve realizar auditorias periódicas no equipamento, semelhantes à rotina de revisão da própria motocicleta.

1. Avaliação do sistema de engate

Inspecione rigorosamente a cinta jugular e o fecho micrométrico (ou anel duplo-D). Procure por desfiamentos estruturais na tira de nylon e verifique a tensão da mola metálica de travamento. Se houver oxidação ou destravamento involuntário, a peça perdeu sua função e não passará em uma blitz que teste a fixação no maxilar inferior.

2. Checagem das certificações obrigatórias

Verifique se a etiqueta interna ou o selo do Inmetro continuam legíveis no casco, confirmando a aprovação nos testes de impacto. Além disso, as quatro fitas retrorrefletivas de segurança (laterais, frente e traseira) precisam estar firmemente coladas e refletindo luz ativamente, sob pena de infração direta.

3. Inspeção óptica e aerodinâmica da viseira

A viseira original de policarbonato injetado não pode apresentar ranhuras profundas que distorçam o campo de visão noturno ou sob chuva. Teste as catracas do mecanismo lateral para confirmar se a lente permanece travada na posição abaixada ao enfrentar a pressão do vento frontal, garantindo a proteção ocular exigida por lei.

Orçamento de substituição e multas por negligência

Trocar o capacete a cada ciclo de três a cinco anos é um procedimento vital de manutenção programada. Os valores variam radicalmente conforme os materiais de construção:

Cascos em resina termoplástica (ABS): custam em média entre R$ 150 e R$ 600, entregando a proteção primária exigida pela norma NBR 7471 para o trânsito urbano;

Cascos em tri-composto ou fibra de carbono: exigem um investimento de R$ 1.500 a R$ 6.000, proporcionando menor peso estrutural em gramas e isolamento acústico superior para viagens em rodovias de alta velocidade;

Em contrapartida, ser flagrado pilotando com um equipamento sem a certificação adequada, sem viseira ou em estado crítico de conservação aciona o Artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O custo da infração gravíssima é uma multa financeira de R$ 293,47, somada ao acréscimo de sete pontos na CNH, suspensão do direito de dirigir e a retenção imediata do veículo até a regularização da proteção.

A falsa economia de prolongar o uso de um componente deteriorado anula a proteção balística projetada pela engenharia. No exato instante de uma colisão, as frações de segundo que a estrutura interna leva para desacelerar a massa encefálica são decisivas para evitar um traumatismo craniano irreversível. Substituir a peça no prazo correto e mantê-la sem avarias garante não apenas a liberação rápida em comandos rodoviários, mas preserva a integridade física fundamental do motociclista no asfalto.