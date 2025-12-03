Menino morre após receber prescrição errada de adrenalina na veia em Manaus

Remédio deveria ter sido nebulizado, mas médica prescreveu medicamento na veia

Uma criança de seis anos morreu após receber prescrição errada de adrenalina na veia em atendimento em uma unidade hospitalar de Manaus, no Amazonas. O caso envolvendo a morte de Benicio Xavier de Freitas foi registrado entre 22 e 23 de novembro. Procurado, o Hospital Santa Julia não se pronunciou.

A Polícia Civil do Estado do Amazonas disse que representou à Justiça pela prisão da médica de 33 anos, pelo crime de homicídio qualificado doloso. No entanto, a Justiça concedeu habeas corpus preventivo, determinando que ela não pode ser presa. A identidade dela não foi revelada. Desta forma, a defesa não foi localizada.

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia, disse que seguem em andamento as investigações relacionadas à morte da criança.

Conforme o delegado Marcelo Martins, já foram colhidos diversos depoimentos, além de documentos disponibilizados pelo hospital, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do caso.

“As investigações continuam, e a Polícia Civil do Amazonas seguirá realizando todas as diligências necessárias, inclusive as solicitadas pelo Ministério Público. Ao final, o resultado das apurações será encaminhado à Justiça”, disse a polícia.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (Cremam) disse que, imediatamente, após tomar conhecimento do relato público do ocorrido, o conselho, de ofício, instaurou sindicância para averiguar os fatos de forma técnica e imparcial

“O conselho manterá cooperação com as autoridades sanitárias e policiais, dentro dos limites de atuação, sempre com foco na verdade dos fatos e na prevenção de novos eventos”, afirmou.

*Estadão Conteúdo