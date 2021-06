Criança de 6 anos é hospitalizada após cair de brinquedo no Beto Carrero World

Segundo o parque, a queda aconteceu enquanto o garoto tirava uma foto em cima da atração; ele foi encaminhado ao Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí

Reprodução /Facebook Beto Carrero World Acidente aconteceu no parque no último sábado, 19



Uma criança de seis anos foi hospitalizada depois de cair de uma atração do parque Beto Carrero World, na cidade de Penha, em Santa Catarina. O acidente aconteceu no último sábado, 19, e foi confirmado pela equipe do parque. Segundo nota enviada à Jovem Pan, o acidente aconteceu quando o menino estava em cima de uma estátua tirando uma foto. Logo após a queda, a criança foi atendida pelos profissionais do parque e por bombeiros, que encaminharam o menino ao pronto-atendimento mais próximo do local. Devido a uma “evolução no caso”, o garoto foi encaminhado ao Hospital Pequeno Anjo, na cidade de Itajaí, onde segue em observação. No comunicado, o Beto Carrero diz ainda que está acompanhando o caso e mantendo contato com a família da criança. “Esperamos vê-lo em breve se encantando em nosso mundo de fantasia e diversão”, encerra a nota.