Metrô registra 13,8 mil passageiros na primeira madrugada de operação 24 horas

Serviço experimenta nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata segue aos sábados até fevereiro de 2026

Divulgação A iniciativa, em fase experimental, atende a uma demanda histórica de trabalhadores, turistas e frequentadores da vida noturna paulistana e será mantida todos os sábados



A primeira madrugada de operação 24 horas nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata em São Paulo registrou a entrada de 13,8 mil passageiros, entre 0h e 4h40, com a oferta de 66 viagens realizadas no período.

A Linha 3-Vermelha registrou o maior movimento, com 7,5 mil embarques, seguida das linhas 2-Verde (3,8 mil) e 1-Azul (2,6 mil). Já a Linha 15-Prata – que teve operação atendida pelos ônibus gratuitos do sistema Paese, em razão de testes com trem da nova frota – não teve os dados de demanda computados nesta madrugada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A iniciativa, em fase experimental, atende a uma demanda histórica de trabalhadores, turistas e frequentadores da vida noturna paulistana e será mantida todos os sábados, até fevereiro de 2026, enquanto o Metrô avalia demanda, custos operacionais e eventuais ajustes. As integrações com concessionárias e CPTM permanecem indisponíveis nesse horário.

*Com informações da Agência SP