Ministério da Saúde diz que vai enviar 10,2 milhões de doses da vacina aos Estados nesta semana

Público alvo e a quantidade de doses distribuída para cada local ainda serão discutidos em reunião tripartite

Brasil recebeu 2,1 milhões de doses do imunizante da Pfizer neste domingo



O Ministério da Saúde afirmou neste domingo, 25, que vai enviar 10,2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aos Estados nesta semana. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela pasta. Nos últimos dias, algumas cidades suspenderam ou adiaram o calendário de vacinação por conta da falta de doses. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, suspendeu a aplicação da primeira dose na sexta-feira, 23, até a chegada de mais vacinas. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também afirmou que a vacinação para pessoas com 28 anos na capital, prevista para quinta e sexta-feira, 30, não está mais confirmada. O Ministério da Saúde afirmou que fará uma reunião tripartite nesta semana, com representantes da União, dos governos estaduais e dos municípios, para definir o público alvo e a quantidade de doses que serão distribuídas para cada região. A pasta, no entanto, não soube informar a data exata da reunião e da entrega das vacinas. Neste domingo, o Brasil recebeu 2,1 milhões de doses do imunizante da Pfizer, a maior remessa já entregue até agora. Os lotes chegaram nesta manhã no aeroporto de Viracopos, em Campinas.