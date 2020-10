Ministro Fábio Faria testa positivo para Covid-19 e diz estar tomando hidroxicloroquina

Nas redes sociais o ministro das Comunicações afirmou estar bem de saúde e seguirá trabalhando de casa

Alan Santos / PR Ministro das Comunicações, Fábio Faria, testou positivo para Covid-19



O deputado federal e ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD) anunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 15, que testou positivo para a Covid-19. De acordo com ele, a doença se manifestou depois de ter participado de um jantar. O ministro afirmou que está bem de saúde e continuará trabalhando integralmente de casa. Desde os primeiros sintomas, Fábio disse ter começado a se tratar com a hidroxicloroquina e azitromicina. Ontem o ministro deu uma coletiva para jornalistas para anunciar o início das conversas sobre privatização dos Correios. Confira abaixo o comentário descrito do vídeo postado no Twitter:

“Semana passada participei de um jantar aonde, após o jantar, alguns participantes começaram a testar positivo para o coronavírus. Eu, que nos últimos 120 dias tenho tido contato semanalmente com pessoas que tiveram coronavírus, tenho feito testes quase que semanalmente, e fiquei me observando. Coloquei um termômetro no bolso e vi se aparecia algum sintoma. Quando foi ontem (quarta-feira), eu cheguei em casa pela primeira vez com febra 37.1, até então não tinha passado dos 36. Junto com a febre, dor de cabeça. Eu fiz o teste do dia, deu negativo, depois fui ao hospital e fiz o exame de sangue, saiu hoje e deu negativo. Mas acabou de chegar o PCR dando positivo. Então eu quero dizer que estou muito bem, a dor de cabeça já foi embora. Comecei ontem mesmo, assim que eu tive o sintoma, com o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina e vou incluir mais um corticoide e um anticoagulantes, mas já estou com zero sintomas e praticamente total assintomático. Continuarei cumprindo minha agenda integral, obviamente isolado cumprindo as normas do Ministério da Saúde, logo logo estarei de volta”.