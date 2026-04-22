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Modelo morre após cair de apartamento no RJ; namorado foi preso em flagrante

O caso aconteceu por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira (22), após moradores ouvirem o barulho da queda

  • Por Jovem Pan
  • 22/04/2026 17h49
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Reprodução/ Redes sociais/ @analuizamateus Ana Luiza Mateus Souza, modelo que morreu após cair de apartamento Ana Luiza Mateus Souza, modelo que morreu após cair de apartamento

A modelo e candidata ao Miss Cosmo Ana Luiza Mateus Souza morreu nesta quarta-feira (22) após cair do 13º andar de seu apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A Polícia Civil informou que o namorado da vítima, Tarso Ferreira, foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por feminicídio.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas teriam dito que o casal estava brigando desde o dia anterior. No meio da madrugada desta quarta-feira, Tarso deixou o apartamento sozinho e só retornou por volta das 4h30e os dois continuaram a discutir. Uma hora depois outros moradores ouviram o barulho de queda e logo em seguida Ana Luiza foi encontrada morta.

Ana Luiza era uma modelo, influenciadora e psicóloga baiana, com mais de 30 mil seguidores no Instagram. Ela compartilhava sua rotina nas redes sociais e fundadora de uma marca de medicamentos detox para o emagrecimento.

Segundo a polícia, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Ana Luiza. “Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime”, informaram.

 
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