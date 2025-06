Morre Paulo César Ferreira, ícone da televisão e rádio brasileiro aos 89 anos

Em 1990, Ferreira foi um dos responsáveis pela criação da TV a cabo NET, um projeto que contou com a parceria de Roberto Marinho

O falecimento do jornalista Paulo César Ferreira, aos 89 anos, foi registrado ontem. Ele, que ocupou cargos de destaque na Globo e no Sistema Globo de Rádio, enfrentou algumas internações ao longo do ano, mas a família não revelou a causa de sua morte. O Clube de Regatas do Flamengo expressou seu pesar pela perda, ressaltando a relevância de Ferreira na história da televisão e do rádio brasileiro. Ele deixa uma esposa, três filhos e oito netos. A trajetória de Paulo César Ferreira na Globo foi repleta de momentos significativos. Iniciou sua carreira como repórter na Rádio Continental, aos 22 anos, e rapidamente se destacou no meio. Nos anos 1980, assumiu a direção do Sistema Globo de Rádio, onde trabalhou ao lado de grandes personalidades da comunicação. Além de seu trabalho no rádio, Ferreira também se aventurou na produção executiva de cinema.

Em 1990, Ferreira foi um dos responsáveis pela criação da TV a cabo NET, um projeto que contou com a parceria de Roberto Marinho. Ele permaneceu como sócio até 1995, contribuindo para o desenvolvimento do setor de televisão por assinatura no Brasil. Sua influência e dedicação ao meio de comunicação deixaram um legado que será lembrado por muitos. O corpo de Paulo César Ferreira foi velado e sepultado no Cemitério São João Batista, localizado em Botafogo, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi marcada por homenagens de amigos e colegas que reconheceram sua contribuição para a mídia brasileira.

