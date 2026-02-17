Motorista do ônibus que capotou em Marília é indiciado por homicídio

As causas da tragédia que deixou seis mortos e outros 45 feridos seguem sendo investigadas

Divulgação Ônibus na rodovia BR-153 após capotamento



O motorista, de 41 anos, do ônibus que capotou na segunda-feira (16) em Marília, no interior de São Paulo, foi indiciado pelos crimes de lesão corporal e homicídio com dolo eventual – ao assumir o risco de matar.

Ele permanece internado sob escolta, informou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

O ônibus transportava trabalhadores rurais que saíram do estado do Maranhão com destino a Santa Catarina para colheita de maçã. O motorista teria perdido o controle do veículo após um dos pneus estourar.

A Polícia Civil investiga as causas da tragédia que deixou seis homens mortos, com idades entre 47 e 25 anos, e outros 46 feridos. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e levadas para seis unidades diferentes de saúde.

A Defesa Civil de São Paulo informou que encaminhou materiais de ajuda humanitária para apoiar ao acolhimento dos sobreviventes em abrigos municipais. As vítimas fatais foram encaminhadas para o IML de Marília e ainda estão sendo identificadas.

Governador lamenta

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o acidente. “Juntamente com a prefeitura de Marília, o governo do Estado dará todo suporte aos feridos e às famílias neste momento de dor. Estamos em oração na esperança de que Deus, na sua infinita misericórdia, restabelecerá os feridos, dará conforto e amparo às famílias e olhará com bondade pelas vítimas.”

Amanhecemos em luto em face do grave acidente com um ônibus que vitimou seis trabalhadores que vinham do Maranhão para Santa Catarina, na BR-153, na altura de Marília. Juntamente com a prefeitura de Marília, o governo do Estado dará todo suporte aos feridos e às famílias neste… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) February 16, 2026

O prefeito de Marília, Vinícius Camarinha (PSDB), também fez uma publicação nas redes sociais em apoio às vítimas da tragédia. “Os não feridos já estão acolhidos na nossa casa de passagem com hospedagem, refeição e roupas”, disse no vídeo.

Ele também agradeceu a todas as unidades de saúde que se mobilizaram e disse que as equipes de saúde e assistência social continuam à disposição para ajudar. Além de declarar o auxílio da prefeitura da cidade para o retorno dos sobreviventes ao Maranhão e dos corpos das vítimas também.