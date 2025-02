Motorista embriagado atropela cinco crianças em Limeira, interior de São Paulo

Incidente ocorreu quando o veículo atingiu as vítimas, que estavam em uma área pública. Após o atropelamento, o motorista tentou fugir, mas foi encontrado pelas autoridades

Reprodução Cinco crianças são atropelados por motorista embriagado em Limeira



Um jovem de 23 anos foi detido em Limeira, interior de São Paulo, após atropelar cinco crianças que brincavam na calçada. O incidente ocorreu quando o veículo atingiu as vítimas, que estavam em uma área pública. Após o atropelamento, o motorista tentou fugir, mas foi encontrado pelas autoridades. Ao ser abordado, o homem foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou a presença de álcool em seu organismo, com uma taxa de 0,44mg/L. As crianças feridas foram rapidamente socorridas e levadas para atendimento médico, onde permanecem internadas. O caso foi registrado pelas autoridades como embriaguez ao volante, além de tentativa de homicídio, dada a gravidade da situação. O carro utilizado no atropelamento foi apreendido, e o motorista está à disposição da Justiça para responder pelas suas ações.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA