Mansão considerada mais cara do Brasil começa a ser demolida para dar lugar a condomínio

Imóvel, que já foi cenário de novelas da Rede Globo, é avaliado em R$ 220 milhões e dará lugar a um condomínio fechado com dez casas

Casa localizada no Leblon é avaliada em R$ 220 milhões e dará lugar a um condomínio fechado com dez casas.

Considerada uma das casas mais cara do País, a mansão em estilo clássico inglês erguida na década de 1980 no Jardim Pernambuco, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, começou a ser demolida esta semana. O imóvel, que já foi cenário de novelas da Rede Globo, é avaliado em R$ 220 milhões e dará lugar a um condomínio fechado com dez casas.

Construída em 1986 pela família Amaral, ex-proprietária da antiga rede de supermercados Disco, a residência principal conta com 2,5 mil metros quadrados de área construída, seis suítes, 18 banheiros, piscina semiolímpica, biblioteca, heliponto e estrutura de apoio independente dedicada aos funcionários do complexo.

O projeto imobiliário, batizado de Estância Pernambuco, prevê o fracionamento do terreno de 11,5 mil metros quadrados em dez lotes. As unidades do novo empreendimento estão cotadas a partir de R$ 19 milhões, com estimativas de que o Valor Geral de Vendas (VGV) do projeto ultrapasse R$ 350 milhões.

O processo de desmontagem e demolição da estrutura deve se estender pelos próximos três meses.

O novo condomínio

O condomínio que será construído no local conta com um parque e bosque de mata nativa com acesso privativo em uma área de 8.000 m², além de um mirante exclusivo, praça, playground e quadras esportivas. O empreendimento vai oferecer aos moradores serviços compartilhados, como jardineiro, piscineiro, manutenção, administração, portaria 24h e serviços de apoio para deslocamento interno.