JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Morning Show | 10h00 - 12h00
Brasil

Frio de 5,9°C em Campos do Jordão e noite gelada em SP; veja as menores temperaturas

Clima mais baixo foi intenso em áreas do sul e do sudoeste paulista

Estadão Conteúdo

SP - CLIMA/SP/CHUVA - GERAL - Tempo frio e chuvoso na região central de São Paulo, com termômetro marcando 19º graus, nesta sexta-feira, 10. A cidade de São Paulo deve voltar a registrar temperaturas elevadas no domingo, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para o dia é de 29ºC. 10/10/2025 - Foto: WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O frio avançou também para o litoral e a Grande São Paulo. Em Caraguatatuba, a temperatura foi de 9,5°C em uma estação localizada na Rodovia dos Tamoios. WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O feriado de 7 de Setembro começou com temperaturas abaixo dos 10°C em diversas cidades de São Paulo. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcaram 5,9°C, a menor temperatura no Estado registrada até as 7h25 desta segunda-feira, 7, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgada pela Defesa Civil.

O frio foi mais intenso em áreas do sul e do sudoeste paulista.

  • Apiaí: 6,8°C
  • Pardinho: 7,3°C
  • Barra do Chapéu: 7,4°C
  • Barra do Turvo e Capão Bonito: 7,6°C
  • Itararé: 7,7°C
  • Sarutaiá: 7,8°C
  • Tapiraí: 7,9°C

O frio avançou também para o litoral e a Grande São Paulo. Em Caraguatatuba, a temperatura foi de 9,5°C em uma estação localizada na Rodovia dos Tamoios. Juquitiba teve 9,6°C em outra estação da Enel, enquanto Mogi das Cruzes registrou 9,7°C. Bragança Paulista e Santo André também tiveram temperaturas abaixo dos 10°C.

Frio incomum

Na capital, o frio também chamou a atenção. Segundo dados preliminares, com 10,1°C registrados na estação do Mirante de Santana, São Paulo teve, nesse domingo (6), a madrugada mais fria para um mês de setembro desde 24 de setembro de 2022, quando a temperatura chegou a 9,3°C.

Além da manhã fria, a previsão indica uma tarde excepcionalmente gelada para setembro. A máxima deve chegar a apenas 13°C nesta segunda. Se a previsão se confirmar, São Paulo poderá ter uma das tardes mais frias para um dia de setembro desde o ano 2000. Em 26 de setembro daquele ano, a temperatura máxima foi de 13,1°C.

Assuntos

continue lendo

mosquito Saúde São Paulo tem mais de 58 mil casos de dengue desde o início do ano Até o momento, mais de 297 mil suspeitas da doença foram descartadas e 7.256 restam em análise
  1. Relações Rússia-Brasil se desenvolvem com sucesso, diz Putin em mensagem a Lula sobre 7/9 Estadão Conteúdo · há 32 minutos
  2. Como explicar a história do 7 de setembro para crianças na escola de forma lúdica Jovem Pan · há 7 horas
  3. IBGE disponibiliza a partir do dia 7 de setembro mapas-múndi inéditos Agência Brasil · há 13 horas
  4. Serra do Rio Grande do Sul registra neve e temperatura próxima de 0°C Estadão Conteúdo · há 14 horas