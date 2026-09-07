Frio de 5,9°C em Campos do Jordão e noite gelada em SP; veja as menores temperaturas

O frio avançou também para o litoral e a Grande São Paulo. Em Caraguatatuba, a temperatura foi de 9,5°C em uma estação localizada na Rodovia dos Tamoios.

O feriado de 7 de Setembro começou com temperaturas abaixo dos 10°C em diversas cidades de São Paulo. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcaram 5,9°C, a menor temperatura no Estado registrada até as 7h25 desta segunda-feira, 7, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgada pela Defesa Civil.

O frio foi mais intenso em áreas do sul e do sudoeste paulista.

Apiaí: 6,8°C

Pardinho: 7,3°C

Barra do Chapéu: 7,4°C

Barra do Turvo e Capão Bonito: 7,6°C

Itararé: 7,7°C

Sarutaiá: 7,8°C

Tapiraí: 7,9°C

O frio avançou também para o litoral e a Grande São Paulo. Em Caraguatatuba, a temperatura foi de 9,5°C em uma estação localizada na Rodovia dos Tamoios. Juquitiba teve 9,6°C em outra estação da Enel, enquanto Mogi das Cruzes registrou 9,7°C. Bragança Paulista e Santo André também tiveram temperaturas abaixo dos 10°C.

Frio incomum

Na capital, o frio também chamou a atenção. Segundo dados preliminares, com 10,1°C registrados na estação do Mirante de Santana, São Paulo teve, nesse domingo (6), a madrugada mais fria para um mês de setembro desde 24 de setembro de 2022, quando a temperatura chegou a 9,3°C.

Além da manhã fria, a previsão indica uma tarde excepcionalmente gelada para setembro. A máxima deve chegar a apenas 13°C nesta segunda. Se a previsão se confirmar, São Paulo poderá ter uma das tardes mais frias para um dia de setembro desde o ano 2000. Em 26 de setembro daquele ano, a temperatura máxima foi de 13,1°C.