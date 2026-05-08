Mulher é perseguida na Bahia, cai da moto e morre 

Vítima de 30 anos foi encontrada caída no solo ao lado da motocicleta

Reprodução/TV Bahia Acidente na Bahia acaba com morte de mulher de 30 anos após supósta perseguição



Uma mulher de 30 anos morreu após cair de motocicleta na manhã desta sexta-feira (8), na Avenida Magalhães Neto, no bairro da Pituba, em Salvador. Segundo informações da TV Bahia, a vítima estaria sendo perseguida por ocupantes de outras duas motos quando perdeu o controle da direção e caiu.

A vítima foi identificada como Camila dos Santos Souza. Policiais da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a mulher caída ao solo ao lado da motocicleta envolvida no acidente.

Ainda conforme relatos de testemunhas, Camila bateu a cabeça durante a queda. A área foi isolada para a realização da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para adotar as medidas legais. A 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) investiga o caso.

Imagens de câmeras de videomonitoramento da região foram recolhidas para análise. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. Segundo a Polícia Civil, diligências e oitivas seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.