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Mulher é perseguida na Bahia, cai da moto e morre 

Vítima de 30 anos foi encontrada caída no solo ao lado da motocicleta

  • Por Maria Clara
  • 08/05/2026 17h10
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Reprodução/TV Bahia acidente na Bahia Acidente na Bahia acaba com morte de mulher de 30 anos após supósta perseguição

Uma mulher de 30 anos morreu após cair de motocicleta na manhã desta sexta-feira (8), na Avenida Magalhães Neto, no bairro da Pituba, em Salvador. Segundo informações da TV Bahia, a vítima estaria sendo perseguida por ocupantes de outras duas motos quando perdeu o controle da direção e caiu.

A vítima foi identificada como Camila dos Santos Souza. Policiais da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a mulher caída ao solo ao lado da motocicleta envolvida no acidente.

Ainda conforme relatos de testemunhas, Camila bateu a cabeça durante a queda. A área foi isolada para a realização da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para adotar as medidas legais. A 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) investiga o caso.

Imagens de câmeras de videomonitoramento da região foram recolhidas para análise. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. Segundo a Polícia Civil, diligências e oitivas seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.

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