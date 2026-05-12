Defesa Civil faz nova vistoria em imóveis após explosão em São Paulo

De acordo com autoridades, 160 pessoas precisaram deixar as casas

Obtida pela Jovem Pan Uma explosão nesta segunda-feira (11) atingiu ao menos dez casas em uma comunidade no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo.



A Defesa Civil de São Paulo realiza uma nova vistoria nesta terça-feira (12) nos imóveis que sofreram danos devido à explosão que ocorreu na zona oeste da cidade durante um serviço da Sabesp.

Moradores disseram à Jovem Pan que sentiram o cheiro de gás, que teve início por volta da 13h de segunda-feira (11) e alertaram os funcionários da Sabesp. Segundo eles, a explosão ocorreu por volta das 16h.

Os funcionários da Sabesp informaram que a Comgás foi acionada, mas só teria chegado próximo ao momento da explosão.

A Defesa Civil está avaliando os imóveis para verificar danos estruturais. Uma moradora relatou que o forro do quarto dela cedeu e ela ainda não sabe se poderá voltar para casa.

A tragédia matou um homem de 45 anos, além de deixar três pessoas hospitalizadas e dezenas de imóveis afetados.

A Polícia Civil investiga o que causou a tragédia, se houve falha operacional e quem pode ser responsabilizado. No local há presença da PM, Defesa Civil, Sabesp e Comgás. Famílias estão sendo cadastradas para receber apoio e igrejas estão distribuindo água e alimentação.

Pelo menos 160 pessoas ficaram desalojadas após a explosão atingir imóveis da comunidade. Um prédio da região também sofreu danos estruturais.