Jovem Pan > Notícias > Brasil > Defesa Civil faz nova vistoria em imóveis após explosão em São Paulo

Defesa Civil faz nova vistoria em imóveis após explosão em São Paulo

De acordo com autoridades, 160 pessoas precisaram deixar as casas

  • Por David Tarso e Maria Clara
  • 12/05/2026 10h08
  • BlueSky
Obtida pela Jovem Pan Explosão possivelmente por gás atinge diversas casas na Zona Oeste de São Paulo Uma explosão nesta segunda-feira (11) atingiu ao menos dez casas em uma comunidade no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo.

A Defesa Civil de São Paulo realiza uma nova vistoria nesta terça-feira (12) nos imóveis que sofreram danos devido à explosão que ocorreu na zona oeste da cidade durante um serviço da Sabesp.

Moradores disseram à Jovem Pan que sentiram o cheiro de gás, que teve início por volta da 13h de segunda-feira (11) e alertaram os funcionários da Sabesp. Segundo eles, a explosão ocorreu por volta das 16h.

Os funcionários da Sabesp informaram que a Comgás foi acionada, mas só teria chegado próximo ao momento da explosão.

A Defesa Civil está avaliando os imóveis para verificar danos estruturais. Uma moradora relatou que o forro do quarto dela cedeu e ela ainda não sabe se poderá voltar para casa.

A tragédia matou um homem de 45 anos, além de deixar três pessoas hospitalizadas e dezenas de imóveis afetados.

A Polícia Civil investiga o que causou a tragédia, se houve falha operacional e quem pode ser responsabilizado. No local há presença da PM, Defesa Civil, Sabesp e Comgás. Famílias estão sendo cadastradas para receber apoio e igrejas estão distribuindo água e alimentação.

Pelo menos 160 pessoas ficaram desalojadas após a explosão atingir imóveis da comunidade. Um prédio da região também sofreu danos estruturais.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >