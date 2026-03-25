Mulher presa após esfaquear namorado alega violência doméstica; veja vídeo

Nas redes sociais, Bia Correia gravou um vídeo ensanguentada após o ocorrido: ‘Esse sangue aqui não é meu, é dele’

Reprodução redes sociais Ainda nas redes sociais, a jovem publicou um novo vídeo em que aparece chorando e tenta explicar o ocorrido. Ela expôs que os episódios de agressão do companheiro “não eram de hoje”.



Uma mulher de 21 anos foi presa na madrugada de segunda-feira (23) após esfaquear o namorado, de 22 anos, no bairro Benedito Bentes, em Maceió. Segundo a Polícia Militar de Alagoas, ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem inconsciente e ensanguentado. Até o momento, o nome da jovem não foi divulgado oficialmente.

Em depoimento, ela afirmou que atacou o companheiro para se defender de agressões, alegando ser vítima de violência doméstica.

De acordo com o Samu, o homem foi socorrido, levado ao Hospital Geral do Estado e intubado. Ele foi encontrado com perfurações no abdômen, na clavícula, no olho esquerdo e na região dorsal.

Nas redes sociais, a mulher, que se identifica como Bia Correia, gravou um vídeo ensaguentada segurando a faca utilizada no crime. “Estou indo presa. Feliz, viu? Porque homem que bate em mulher tem que levar facada mesmo. De homem, eu não apanho mais não. Esse sangue aqui não é meu não, é dele”, afirmou.

Depois, ela publicou um novo vídeo em que aparece chorando e tenta explicar o ocorrido. Ela expôs que os episódios de agressão do companheiro “não eram de hoje”.

“A única coisa que eu vi pra me defender foi [pegar] a faca, mas na hora, eu fiquei totalmente fora de mim. Não tive noção do que eu fiz com ele. Imediatamente eu liguei pra SAMU, e liguei pra polícia”, revelou.

Em seguida, a mulher foi levada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para ser ouvida pelo delegado da Polícia Civil.

Veja o vídeo