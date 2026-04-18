Muro gigante entre casa e prédio viraliza nas redes e divide opiniões; entenda

O proprietário da casa pediu que a estrutura fosse construída, há 25 anos, para garantir sua privacidade

Reprodução/ X Muro construído em préido residencial em Minas Gerais



Um muro de 13 metros de altura e 6 de comprimento foi construído há 25 anos entre um prédio residencial e uma casa, em Passos, Minas Gerais. A situação, porém, só gerou comoção nas redes sociais na sexta-feira (17) e dividiu opiniões.

A estrutura teria sido levantada a pedido do proprietário da casa para garantir sua privacidade. Alguns internautas saíram em defesa dele, já outros disseram existir uma possível irregularidade e que a estrutura não deveria ter sido feita. Apesar da construção em busca de privacidade, o local acabou virando um ponto turístico na cidade.

O arquiteto que projetou o muro, ainda em 2001, Ivan Vasconcellos, disse nas redes sociais que “não tem ninguém errado nesta história”.

Arquiteto que projetou o muro explicou o caso

Segundo o arquiteto, tudo começou quando a família da casa soube que um grupo levantaria um prédio no terreno vizinho à casa recém comprada. “Aí o sonho começa a se tornar um pesadelo e também uma jornada de inúmeras tentativas para evitar que o muro fosse levantado”, disse Ivan.

O arquiteto disse que na primeira tentativa o proprietário da casa tentou trocar o terreno vizinho, onde o prédio seria construído, por um maior que ele tinha no centro da cidade, mas o grupo não aceitou.

Na segunda tentativa, foi pedido à construtora que fossem colocados brises metálicos com aletas móveis nas janelas do prédio que ficassem viradas para a casa, evitando a vista direta e clara para a residência, mas a negociação também não foi pra frente, mesmo o proprietário se propondo a arcar com todas as despesas.

Já na terceira tentativa, o dono da casa se propôs a comprar todos os apartamentos que estivessem voltados para o seu terreno. Porém, segundo o arquiteto, o preço dos imóveis para o proprietário eram o “dobro do preço de mercado”. “Assim só nos restou a alternativa de projetar o melhor muro possível, dentro da legalidade”, explicou Ivan.

Por fim, o arquiteto disse ainda que o problema em toda essa polêmica é uma questão de “planejamento urbano”. “Hoje, é possível erguer prédios construídos sobre a divisa, sem nenhuma abertura, até a altura de 18 metros. Isso é devastador para o ambiente urbano”, declarou.

Ivan espera também que toda a atenção dada a este caso traga ao menos uma discussão sobre as construções “permissivas demais à ocupação”.