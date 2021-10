Naufrágio após tempestade deixa pelo menos 6 mortos em Mato Grosso do Sul

Sobrevivente do acidente afirma que sete pessoas ficaram submersas após o barco virar; bombeiros seguem no local com o apoio da Marinha

Reprodução/Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul (CBMMS) Bombeiros seguem na busca por uma sétima vítima do naufrágio em Mato Grosso do Sul



Quatro pessoas foram encontradas mortas neste sábado, 16, na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, após uma embarcação com 21 pessoas naufragar devido a uma forte tempestade que atingiu a região na tarde desta sexta-feira, 15. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, outros dois corpos foram resgatados ainda na sexta. Um sobrevivente do acidente informou à corporação que sete pessoas ficaram submersas após o barco ser atingido por fortes rajadas de vento e virar no Rio Paraguai, na região do Pantanal. No total, seis pessoas foram encontradas sem vida e uma segue desaparecida. Em nota, os bombeiros afirmam que logo após o registro da ocorrência, foi formada uma equipe de 16 militares, dentre eles 4 especialistas mergulhadores. “As buscas foram iniciadas com mergulho utilizando os equipamentos do quartel de Corumbá com apoio das equipes da Marinha”, afirma o comunicado. O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul segue no local em busca da sétima vítima reportada pelo sobrevivente.