Niu lança curso com técnica para encantar os clientes e aumentar as vendas; veja como obter desconto

Fã da Disney, Gabriel Villarreal aplicou o conceito da marca em seus negócios e agora compartilha as técnicas no workshop Encantamento; quem comprar até 25 de fevereiro vai pagar menos

Arte/Niu Cursos Valor do curso Encantamento é R$ 399,00, mas quem aproveitar o desconto de lançamento vai pagar R$ 279,30



A Niu Cursos lançou o Encantamento, um curso que explica como as maiores empresas do mundo fazem para encantar seus clientes e aumentar o número de vendas (saiba como comprar clicando AQUI), abordando como essa técnica de venda pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio e em diferentes setores de uma empresa. O valor do curso é R$ 399,00 mas, realizando a inscrição até o próximo dia 25, você garante o preço de lançamento, com 30% de desconto (R$ 279,30). São 20 aulas que mostram o que levou o professor Gabriel Villarreal a se interessar por essa técnica de venda e como ele virou um especialista no tema. Com uma abordagem didática e diversos exemplos práticos, ele apresenta como pequenas mudanças e adaptações podem gerar grande impacto na clientela e, consequentemente, aumentar os lucros. A primeira aula do curso é gratuita: basta fazer o cadastro na plataforma e clicar AQUI para assistir. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora. Um certificado será emitido no final. Além das aulas, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu Cursos.

“Eu sempre fui apaixonado pela Disney e, ao longo da minha vida como empresário, passei a me dedicar, a estudar e a compreender como é que a Disney faz para encantar seus clientes e convertê-los em grandes fãs da marca. E o mais incrível foi perceber que existem técnicas e conceitos que podem ser aplicados por qualquer empresa e que aumentam as vendas, fidelizam os clientes e, tão importante quanto, geram um fantástico engajamento dos colaboradores. Após anos aplicando estas técnicas em meus negócios, decidi criar o curso Encantamento para compartilhar estes conceitos com empreendedores que buscam soluções para maximizar seus resultados”, comenta Gabriel Villarreal.

Novidade na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente para quem deseja agraciar aqueles que mais ama com o que há de mais importante no mundo: o aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução da pessoa, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site da Niu podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas. Basta selecionar a opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos periodicamente. Os conteúdos produzidos visam uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais.

_ Confira abaixo o teaser do curso Encantamento