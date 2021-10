Nuvem de areia é registrada por moradores de Pereira Barreto, em São Paulo

Esta é a segunda vez na qual um fenômeno do tipo é registrado no Estado em menos de uma semana; ‘tempestade de poeira’ veio acompanhada de ventos fortes

Moradores da cidade de Pereira Barreto, no interior de São Paulo, testemunharam nesta sexta-feira, 1º, a ocorrência de uma nuvem de poeira que atingiu parte do município junto a fortes ventos e chuvas. Vídeos do fenômeno se aproximando no horizonte foram compartilhados nas redes sociais por moradores assustados. Poucos minutos antes da ocorrência, a Defesa Civil de São Paulo alertou para possibilidade de chuva intensa e com raios no local. Por causa do tempo, a prefeitura da cidade cancelou uma feira de artesanato marcada para esta noite. Não há até o momento qualquer posicionamento da cidade sobre possíveis danos acarretados pela tempestade. Esta é a segunda vez em menos de uma semana que o fenômeno ocorre no interior de SP.

Fenômeno do tipo já ocorreu em SP; entenda

No último dia 26, os municípios de Franca, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos e Jales foram atingidos pelo fenômeno, conhecido como “haboob”, que se forma a partir de uma tempestade comum de chuva e vento. De acordo com o meteorologista Franco Nadal Villela, do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), o “haboob” ocorre por causa do tempo seco e da falta de chuvas. Com essas condições, a poeira de atividades como a agricultura, indústrias e construções fica acumulada no solo. Segundo o especialista, o que levantou essa poeira no caso da tempestade do dia 26 foi um fenômeno chamado de “frente de rajada de vento”, que forma áreas de instabilidade fazendo com que o vento frio desça e entre por baixo do ar quente, gerando uma espécie de turbulência capaz de levantar toda a poeira acumulada no chão. É possível que a ocorrência desta sexta tenha a mesma origem da do dia 26. Veja, abaixo, vídeos do momento publicados na internet:

