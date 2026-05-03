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Nuvem em ‘forma de tsunami’ chama atenção no litoral de SP; veja vídeo

Imagens registradas por uma banhista mostram uma nuvem de grandes proporções dominando o céu e chamando atenção pelo formato diferente

  • Por Jovem Pan
  • 03/05/2026 15h46
  • BlueSky
Reprodução/Instagram Nuvem em forma de tsunami

Uma formação incomum no céu surpreendeu frequentadores da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral de São Paulo, na tarde de sexta-feira (2).

Imagens registradas por uma banhista mostram uma nuvem de grandes proporções dominando o céu e chamando atenção pelo formato diferente, o que rapidamente gerou curiosidade entre quem estava na praia.

O fenômeno acabou virando assunto entre os presentes, que acompanharam impressionados a dimensão e a aparência incomum da formação.

 
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