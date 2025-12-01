O que se sabe sobre o homem morto por uma leoa na Paraíba

Gerson de Melo Machado, conhecido como ‘Vaquerinho’, tinha sido preso duas vezes na semana que antecedeu sua morte

Reprodução/Redes Sociais Gerson tinha um histórico de transtornos mentais



Um homem morreu no último domingo (30) ao invadir a jaula de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, na Paraíba. O jovem, de 19 anos, foi atacado e não resistiu. Gerson de Melo Machado era conhecido como “Vaquerinho”, e tinha um histórico de transtornos mentais e já foi preso mais de 10 vezes, segundo a imprensa local. Ele foi preso na última semana por danificar caixas eletrônicos em Mangabeira. Depois, foi preso ao atirar pedras em uma viatura da PM próximo a Central de Flagrantes. Foi solto dia 28, dois dias antes do incidente.

Verônica Oliveira, conselheira tutelar que fez acompanhamento do jovem, divulgou uma nota a respeito dele.

“Foram oito anos acompanhando você, lutando e brigando para garantir seus direitos. Quando entrou na minha sala pela primeira vez, tinha apenas 10 anos. Eu e a conselheira Patrícia Falcão recebemos você das mãos da PRF, encontrado sozinho na BR. Desde então, toda a Rede de Proteção me procurava sempre que algo acontecia com você.”, diz o texto.

A nota também afirma que em outra oportunidade “aeroporto me avisou que você tinha cortado a cerca e entrado no trem de pouso de um avião da Gol. Graças a Deus, observaram pelas câmeras antes que uma tragédia acontecesse.”

Verônica continuou dizendo que Gerson era uma “criança destituída do poder familiar da mãe, impedido de ser adotado como os outros quatro irmãos. Você só queria voltar a ser filho da sua mãe, que é esquizofrênica e não tinha condições de cuidado.”

Veja a nota da prefeitura:

“A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), informa que, na manhã deste domingo (30), um homem ainda não identificado invadiu deliberadamente o recinto da leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). De maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto.

Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem agiu em possível ato de suicídio. Embora as equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao recinto e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal.

Assim que a ocorrência foi constatada, o parque foi imediatamente fechado para os procedimentos de segurança e remoção do corpo. A Semam já iniciou a apuração das circunstâncias do fato e está colaborando com as autoridades competentes.

A Prefeitura se solidariza com a família da vítima e esclarece que, apesar de toda segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, culminando nesse episódio lamentável”.

Veja a nota completa do Bica:

“O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) lamenta profundamente o ocorrido na manhã deste domingo (30), quando um homem invadiu deliberadamente o recinto da leoa, vindo a óbito. Trata-se de um episódio extremamente triste para todos, e manifestamos nossa solidariedade e sentimentos à família e aos amigos do homem, ainda não identificado.

Assim que a ocorrência foi constatada, o parque foi imediatamente fechado, seguindo todos os protocolos de segurança. As equipes acionaram as autoridades competentes e prestaram o suporte necessário para o atendimento e o trabalho da perícia.

Informamos que a Bica permanecerá fechada para visitação até a conclusão das investigações e dos procedimentos oficiais, prezando pela transparência e pelo compromisso com a segurança de nossos visitantes, colaboradores e animais.

Reforçamos que o parque segue normas técnicas e padrões de segurança rigorosos, e estamos colaborando integralmente com todos os órgãos responsáveis para o esclarecimento dos fatos”.