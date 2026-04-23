Pai e filha são encontrados mortos após 3 dias sem contato em SP

A polícia apura a possível participação de um namorado da jovem no caso

Pai e filha encontrados mortos Pai e filha encontrados mortos



A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de pai e filha encontrados em uma casa na zona leste, na última terça-feira, 21. As vítimas foram identificadas como Thiely da Silva Alves, de 26 anos, e José Ribamar de Sousa Alves, de 57. Os corpos estavam no imóvel onde a jovem morava, na rua Santa Angélica.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes da Polícia Militar foram acionadas após familiares relatarem não estar conseguindo contato com as vítimas, depois de uma discussão com outras pessoas. O último contato teria ocorrido três dias antes, no sábado, 18.

Quando chegaram ao local, os policiais entraram na residência e encontraram os dois já sem vida. A polícia apura a possível participação de um namorado da jovem no caso.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí), com apoio do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) que mantém investigações para apurar as circunstâncias do crime.