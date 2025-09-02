Pai e filho são encontrados após quatro dias desaparecidos em Balneário Camboriú

Mark Alexander Cummings Rogers e seu filho foram achados por volta das 14h30 desta terça-feira (2), informou a Polícia Militar; segundo informações preliminares, os dois estavam acampando

Reprodução/ND Mark Alexander Cummings Rogers, natural da Califórnia, de 48 anos e seu filho de 13, nascido na Nicarágua



Mark Alexander Cummings Rogers, natural da Califórnia, de 48 anos e seu filho de 13, nascido na Nicarágua foram encontrados, nesta terça-feira (2), em uma área de mata em Balneário Camboriú (SC), no Litoral Norte de Santa Catarina. Eles foram achados por volta das 14h30 desta terça-feira (2), informou a Polícia Militar. Segundo informações preliminares, os dois estavam acampando. Eles estavam desaparecidos desde quinta (28). O pai tem 48 anos e é norte-americano. O filho dele tem 13 anos e é nascido na Nicarágua.

Mais cedo, a polícia havia informado que tinha localizado apenas os celulares e o carro usados por pai e filho, mas ainda não havia pistas sobre o paradeiro deles. Mark Alexander vive há seis anos no Brasil, em Itajaí (SC), junto com o filho, Duncan Edward. Não há informações sobre a mãe do adolescente nem registro de outros parentes no país.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com familiares, Mark vinha apresentando mudanças de comportamento nos últimos meses. Ele teria falado sobre extraterrestres, a possibilidade de um meteoro atingir a Terra e o fim do mundo. Pai e filho foram vistos pela última vez na quinta-feira (28). O desaparecimento foi comunicado oficialmente às autoridades apenas no domingo (31). Na sexta-feira (29), os celulares foram encontrados abandonados em uma obra no centro de Balneário Camboriú, um dia após o desaparecimento, quando o caso ainda não havia sido registrado na polícia.

No sábado (30), amigos foram até a residência da família, na Praia Brava, e encontraram apenas os gatos de estimação, sem comida, e um ventilador ligado. Já no domingo, a Polícia Militar localizou o Jeep de Rogers na Estrada da Rainha, próximo à roda-gigante da cidade. O veículo não tinha sinais de arrombamento e foi periciado nesta segunda-feira (1º).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula