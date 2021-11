Petrobras rebate Bolsonaro e diz que não antecipa reajuste de preços

Durante visita à cidade italiana, o presidente disse saber ‘extraoficialmente’ de um novo ajuste nos valores do combustíveis planejado pela estatal para daqui 20 dias

Tânia Rêgo/Agência Brasil Estatal também afirmou que visa praticar preços competitivos e que 'evita o repasse imediato das volatilidades externas'



A Petrobras afirmou que não antecipa as decisões referentes ao reajuste no preço dos combustíveis e esclareceu que não existe nenhuma decisão tomada pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que não foi anunciada ao mercado. O posicionamento da estatal aconteceu nesta segunda-feira, 1º, depois que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dizer que a empresa planeja um novo aumento para daqui 20 dias. “A Petrobras já anuncia, eu sei extraoficialmente, novo reajuste daqui a 20 dias. Isso não pode acontecer. A gente não aguenta, porque o preço do combustível está atrelado à inflação”, disse Bolsonaro durante visita à cidade de Anguillara Veneta. “A Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia a respeito de expectativa de novos reajustes nos preços de combustíveis, esclarece que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes”, afirmou a estatal em comunicado. A Petrobras afirmou ainda que busca praticar preços competitivos “ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”.