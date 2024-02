PF deflagra operação contra grupo que usava empresas ‘fantasmas’ para tráfico de drogas

Agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão em cidades de Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro

A Polícia Federal e o GAECO/MPMT deflagraram na manhã desta quarta-feira, 28, a Operação Sierra Hotel, com objetivo de combater o financiamento ao tráfico de drogas e crimes conexos nos Estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Primavera do Leste (MT), Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT), Guarulhos (SP) e no Rio de Janeiro. As apurações identificaram empresas de Primavera do Leste utilizadas na intermediação de negociações suspeitas, com envolvimento de pessoas físicas e jurídicas de diversas partes do país no financiamento do tráfico de drogas e crimes conexos. As investigações tiveram início em junho de 2021, com a prisão de três pessoas em flagrante no Rio pelo transporte 470 tabletes de substância análoga à maconha em uma ambulância.

O aprofundamento das apurações mostrou que empresas ligadas aos proprietários da droga tiveram transações financeiras milionárias no período investigado. Por sua vez, as diligências policiais evidenciaram que a empresa com endereço cadastral em Mato Grosso nem sequer existe fisicamente. Além disso, também foi confirmado o uso de “empresas de fachada” para acobertar as operações ilegais. O nome da operação faz faz alusão às iniciais do mentor do esquema criminoso, em virtude de utilizar as iniciais de “laranjas” nas empresas “fantasmas” criadas em nome de terceiros, mas operadas por ele através de procurações.