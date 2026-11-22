Veículos devem ter no mínimo 500 cavalos e blindagem de nível militar

A Polícia Federal (PF) abriu licitação internacional bilionária para adquirir 225 veículos blindados com investimento estimado em R$ 207,5 milhões, tendo como principal destaque a renovação da frota presidencial de Lula (PT), que deve ser trocada já no ano que vem.

Para atender a chefes de Estado e autoridades sob risco extremo, o órgão reservou R$ 11,3 milhões para a compra de três sedans de grande porte, equipados com blindagem pesada de nível militar VPAM VR9 (capaz de conter fuzis de alta energia).

Para evitar que o peso da armadura trave os carros em emboscadas, o edital exige potência mínima de 500 cv, relação peso-potência máxima de 8,0 kg/cv, aceleração de 0 a 100 km/h em até 7,5 segundos, suporte dianteiro para bandeira oficial e blindagem de fábrica (OEM).

O restante da compra engloba sedans e SUVs distribuídos em cinco categorias (níveis NIJ III-A, VPAM VR6 e VR9) voltados a operações táticas, inteligência e escolta. Todos os 225 automóveis devem ser novos, com entre-eixos mínimos de 2.680 mm, propulsão a combustão ou híbrida (com proibição expressa de modelos 100% elétricos), proteção 360° sem teto solar de vidro e pneus run-flat militares com autonomia de 80 km furados.

O projeto impõe ainda portas traseiras de ampla abertura e interior alto, além de garantia integral de 5 anos para todo o conjunto.

Entre as justificativas da PF estão o risco de ataques de organizações criminosas, o desgaste da atual frota e eventos como a Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil em 2027. O prazo das entregas do edital pode se estender até 2028.

PF avaliou alugar a frota, mas constatou que não existe oferta no mercado de locação para viaturas com proteção balística pesada (VR6 e VR9) adaptadas às normas policiais e aos requisitos de Produtos Controlados pelo Exército (PCE) e sigilo de Estado.