PF pede prisão preventiva de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e dono da Choquei
A solicitação foi feita após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus aos alvos da Operação Narco Fluxo
A Polícia Federal (PF) solicitou nesta quinta-feira (23) a prisão preventiva do MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, de Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, e de outros investigados por envolvimento em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.
O pedido foi feito após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus aos alvos da operação. A decisão do STJ aponta a existência de “flagrante ilegalidade” na determinação da Quinta Vara Federal Criminal de Santos, que havia decretado a prisão temporária do cantor e os outros envolvidos.
Segundo o ministro Messod Azulay Neto, relator do caso no STJ, a própria Polícia Federal pediu a prisão por apenas cinco dias. Por isso, ele entendeu que a medida deveria se limitar a esse prazo e concedeu o habeas corpus. Outros 33 alvos presos na operação também podem ser contemplados pela decisão.
Segundo as investigações, o grupo é suspeito de participação em um esquema de lavagem de dinheiro estimado em R$ 1,6 bilhão.
Alvos da Operação Narco Fluxo
Os investigados haviam sido presos temporariamente no último dia 15, durante a Operação Narco Fluxo da Polícia Federal. Segundo a PF, o grupo utilizava mecanismos de ocultação e dissimulação de recursos, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptomoedas.
Mais cedo, o escritório Cassimiro & Galhardo Advogados, que representa MC Ryan, confirmou em nota a determinação do ministro. “A consequência natural e jurídica desta decisão é a revogação da prisão, medida que decorre diretamente da própria decisão ao ser reconhecido o erro no prazo fixado para a prisão temporária”, diz o comunicado.
A defesa de Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei, afirmou à Jovem Pan que a decisão do STJ evidencia a ilegalidade da prisão e reforça que os fatos serão devidamente esclarecidos no curso das investigações. Os advogados acrescentam que Raphael seguirá colaborando integralmente com as autoridades competentes.
A Jovem Pan tenta contato com a defesa dos outros envolvidos diante do pedido do novo pedido de prisão preventiva. O espaço está aberto para manifestação.
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