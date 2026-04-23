PF pede prisão preventiva de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e dono da Choquei

A solicitação foi feita após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus aos alvos da Operação Narco Fluxo

Foto: Reprodução/imcryansp/Instagram MC Ryan, Poze do Rodo e dono da Choquei haviam sido presos temporariamente no último dia 15.



A Polícia Federal (PF) solicitou nesta quinta-feira (23) a prisão preventiva do MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, de Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, e de outros investigados por envolvimento em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.

O pedido foi feito após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus aos alvos da operação. A decisão do STJ aponta a existência de “flagrante ilegalidade” na determinação da Quinta Vara Federal Criminal de Santos, que havia decretado a prisão temporária do cantor e os outros envolvidos.

Segundo o ministro Messod Azulay Neto, relator do caso no STJ, a própria Polícia Federal pediu a prisão por apenas cinco dias. Por isso, ele entendeu que a medida deveria se limitar a esse prazo e concedeu o habeas corpus. Outros 33 alvos presos na operação também podem ser contemplados pela decisão.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de participação em um esquema de lavagem de dinheiro estimado em R$ 1,6 bilhão.