Pista central da Marginal Tietê é liberada para trânsito de veículos

Ainda não há previsão de quando a pista local, onde cratera se formou, poderá voltar a receber a circulação

BRUNO ROCHA / ENQUADRAR / ESTADÃO CONTEÚDO Governo estadual descartou necessidade de uso de estacas para evitar trepidação



A pista central da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna foi liberada para o trânsito de veículos nesta quinta, 3, dois dias após o desmoronamento que abriu uma cratera no local. A liberação ocorreu às 17h, conforme havia sido informado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). A pista local, mais afetada pelo desabamento, ainda não tem previsão para ser liberada. A Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp confirmaram que a pista tem condições de segurança para ser liberada após uma análise realizada no local demonstrar que o trabalho de concretagem da cratera foi bem sucedido. Com isso, não foi necessário instalar estacas para contenção da pista local da Marginal Tietê. Tapumes foram colocados no local, segundo a secretaria e a Sabesp, para preservar o trabalho realizado e proteger a população, além de permitir a limpeza do espaço e evitar lentidão no trânsito.

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) continua a apurar os fatos e possíveis causas do acidente. O desmoronamento aconteceu próximo ao local onde o tatuzão, máquina que cava túneis do metrô, passava para as obras da Linha 6-Laranja. Um cano de coleta de esgoto da Sabesp que estava cerca de três metros acima do tatuzão se rompeu e inundou o equipamento, que também foi danificado e ficou preso no local. Após o acidente, o buraco foi preenchido com 4 mil m³ de concreto, o equivalente a 650 caminhões betoneira. Foram despejados 12 mil m³ de pedras no poço, o que corresponde a 1,2 mil caminhões basculantes – a quantidade de concreto utilizada poderia erguer 6 prédios de 16 andares.