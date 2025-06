Após prisão, MC Poze do Rodo lança clipe e pede fim de ‘perseguição’; assista

Artista foi solto após obter um habeas corpus, com o desembargador responsável afirmando que a detenção de 30 dias era desproporcional em relação às investigações em curso

O cantor está sendo investigado por apologia ao crime e por suposta ligação com o Comando Vermelho



MC Poze do Rodo lançou nesta quarta-feira (4) “Desabafo 2” em sua conta no YouTube, cerca de 30 horas após sua saída da prisão de Bangu 3, no Rio de Janeiro. O vídeo, que já ultrapassou 1 milhão de visualizações, traz imagens da sua prisão. As cenas incluem o momento em que o artista foi algemado em sua residência, além da recepção calorosa de fãs e familiares ao deixá-la. O artista foi solto após obter um habeas corpus, com o desembargador responsável afirmando que a detenção de 30 dias era desproporcional em relação às investigações em curso.

O cantor está sendo investigado por apologia ao crime e por suposta ligação com o Comando Vermelho. A Polícia Civil alega que ele realizava apresentações em áreas controladas pelo tráfico, recebendo segurança de traficantes armados. A defesa do funkeiro argumentou que a prisão era não apenas ilegal, mas também desmedida. Os advogados do artista sustentam que suas obras refletem a realidade das comunidades marginalizadas e, portanto, devem ser protegidas pela liberdade de expressão. O novo clipe é uma de continuação de “Desabafo 1”, lançado em 2023. Na faixa, o MC expressa indignação diante de críticas, “perseguições” e acusações – especialmente ao que diz respeito a uma suposta apologia ao crime.

Veja o clipe:

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos