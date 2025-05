Polícia Civil do RJ investiga fraudes de R$ 900 milhões no bilhete único intermunicipal

Criminosos registravam um número excessivo de passagens em veículos que possuem capacidade para apenas 15 passageiros, com registros de até 34 validações em uma única hora

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando um esquema de fraudes envolvendo o Bilhete Único Intermunicipal. As autoridades acreditam que esse grupo criminoso tenha movimentado cerca de R$ 900 milhões anualmente, desviando recursos públicos destinados ao transporte. As apurações revelaram que empresas que operam vans intermunicipais estavam envolvidas em práticas fraudulentas, como a simulação de viagens que nunca ocorreram. Os criminosos registravam um número excessivo de passagens em veículos que possuem capacidade para apenas 15 passageiros, com registros de até 34 validações em uma única hora.

O foco das investigações são as linhas que conectam a Baixada Fluminense ao centro do Rio de Janeiro. Os permissionários do serviço realizavam validações em sequência, muitas vezes com os veículos parados e sem passageiros a bordo, o que resultava em um número artificialmente elevado de embarques registrados.

Essas validações do Bilhete Único geravam créditos que deveriam ser reembolsados pelo governo estadual. Além disso, muitos dos cartões utilizados nas fraudes pertenciam a pessoas que não estavam presentes nas viagens, evidenciando a gravidade do esquema e a necessidade de uma ação rigorosa por parte das autoridades.

