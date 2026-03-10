Polícia de SP investiga caso de estupro coletivo em escola

Episódio teria ocorrido no banheiro de uma unidade de ensino localizada na Zona Norte da capital, em 27 de fevereiro

Reprodução/Street View Google Maps O caso foi encaminhado para o 74º Distrito Policial de Jaraguá



O 74º Distrito Policial de Jaraguá investiga uma denúncia de estupro coletivo contra um garoto de 12 anos. O episódio teria ocorrido no banheiro de uma escola localizada na Zona Norte de São Paulo, em 27 de fevereiro.

Segundo informou o portal g1, a mãe do menino notou que a vítima apresentou comportamento atípico ao voltar da escola. A mulher perguntou ao irmão do garoto se ele sabia o que poderia ter acontecido.

O irmão relatou à mãe que um colega retirou o garoto do banheiro depois de notar comportamento incomum de estudantes presentes no local. Depois, ele conversou com a vítima.

O menino relatou ao irmão o que ocorreu com ele no banheiro da escola. Quatro estudantes do 7º e 9º ano da unidade de ensino estariam envolvidos no caso.

A mãe procurou a escola em 2 de março e cobrou providências. Os responsáveis por dois dos adolescentes envolvidos foram chamados pela direção da escola.

Em nota enviada à Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que foi registrado um Boletim de Ocorrência no 46º Distrito Policial, de Perus, de estupro de vulnerável. O órgão comunicou que os detalhes do episódio seriam preservados em razão da “natureza criminal” e por “envolver menor de idade”. O caso foi encaminhado para o 74º DP por ser o departamento responsável pela área onde a escola está localizada. Leia a íntegra abaixo.

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse “lamentar o ocorrido” e “repudiar toda e qualquer forma de violência e abuso”. Em nota enviada à Jovem Pan, o órgão comunicou que a Unidade Regional de Ensino Norte 1 abrirá processo para apurar a conduta da gestão e que profissionais do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP) estiveram na escola para “acompanhar a situação e orientar a equipe” da escola. Leia a íntegra abaixo.

Leia a íntegra da nota da Secretaria de Segurança Pública

“O caso foi registrado como ato infracional — estupro de vulnerável — no 46º DP (Perus) e encaminhado para o 74º DP, área dos fatos. A vítima será ouvida no distrito policial juntamente com a responsável para maiores esclarecimentos. Detalhes serão preservados devido à natureza criminal e por envolver menor de idade”.

Leia a íntegra da nota da Secretaria de Educação

“A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamenta o ocorrido e repudia toda e qualquer forma de violência e abuso, dentro ou fora das escolas. A Unidade Regional de Ensino Norte 1 abrirá uma apuração sobre a conduta da gestão em relação aos fatos. Assim que recebeu a denúncia, a equipe gestora acionou o Conselho Tutelar e os responsáveis pelos estudantes. Um boletim de ocorrência também foi registrado”.

“Equipes do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP), incluindo um psicólogo, estiveram na unidade escolar para acompanhar a situação e orientar a equipe escolar”.

“A URE e a escola estão à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários”.