Polícia de SP investiga caso de estupro coletivo em escola

Episódio teria ocorrido no banheiro de uma unidade de ensino localizada na Zona Norte da capital, em 27 de fevereiro

  • Por Júlia Mano
  • 10/03/2026 20h35
Reprodução/Street View Google Maps 74º Distrito Policial de Jaraguá O caso foi encaminhado para o 74º Distrito Policial de Jaraguá

O 74º Distrito Policial de Jaraguá investiga uma denúncia de estupro coletivo contra um garoto de 12 anos. O episódio teria ocorrido no banheiro de uma escola localizada na Zona Norte de São Paulo, em 27 de fevereiro.

Segundo informou o portal g1, a mãe do menino notou que a vítima apresentou comportamento atípico ao voltar da escola. A mulher perguntou ao irmão do garoto se ele sabia o que poderia ter acontecido.

O irmão relatou à mãe que um colega retirou o garoto do banheiro depois de notar comportamento incomum de estudantes presentes no local. Depois, ele conversou com a vítima.

O menino relatou ao irmão o que ocorreu com ele no banheiro da escola. Quatro estudantes do 7º e 9º ano da unidade de ensino estariam envolvidos no caso.

A mãe procurou a escola em 2 de março e cobrou providências. Os responsáveis por dois dos adolescentes envolvidos foram chamados pela direção da escola.

Em nota enviada à Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que foi registrado um Boletim de Ocorrência no 46º Distrito Policial, de Perus, de estupro de vulnerável. O órgão comunicou que os detalhes do episódio seriam preservados em razão da “natureza criminal” e por “envolver menor de idade”. O caso foi encaminhado para o 74º DP por ser o departamento responsável pela área onde a escola está localizada. Leia a íntegra abaixo.

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse “lamentar o ocorrido” e “repudiar toda e qualquer forma de violência e abuso”. Em nota enviada à Jovem Pan, o órgão comunicou que a Unidade Regional de Ensino Norte 1 abrirá processo para apurar a conduta da gestão e que profissionais do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP) estiveram na escola para “acompanhar a situação e orientar a equipe” da escola. Leia a íntegra abaixo.

Leia a íntegra da nota da Secretaria de Segurança Pública

“O caso foi registrado como ato infracional — estupro de vulnerável — no 46º DP (Perus) e encaminhado para o 74º DP, área dos fatos. A vítima será ouvida no distrito policial juntamente com a responsável para maiores esclarecimentos. Detalhes serão preservados devido à natureza criminal e por envolver menor de idade”.

Leia a íntegra da nota da Secretaria de Educação

“A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamenta o ocorrido e repudia toda e qualquer forma de violência e abuso, dentro ou fora das escolas. A Unidade Regional de Ensino Norte 1 abrirá uma apuração sobre a conduta da gestão em relação aos fatos. Assim que recebeu a denúncia, a equipe gestora acionou o Conselho Tutelar e os responsáveis pelos estudantes. Um boletim de ocorrência também foi registrado”.

“Equipes do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP), incluindo um psicólogo, estiveram na unidade escolar para acompanhar a situação e orientar a equipe escolar”.

“A URE e a escola estão à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários”.

