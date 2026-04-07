Polícia encontra dentista morto em telhado de clínica em Goiânia

A Secretaria de Segurança Pública informou que, a princípio, há indícios de que a morte foi acidental causada por choque elétrico

Divulgação/PCGO A polícia teve de chamar os bombeiros para auxiliar no resgate do corpo



O corpo de um dentista foi encontrado no telhado de uma clínica, em Goiânia, Goiás. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou à Jovem Pan que o 5º Distrito Policial está responsável pela investigação.

Segundo o órgão, o perito comunicou que, “a princípio, tudo caminha para morte acidental em razão de choque elétrico”. No entanto, a SSP ponderou que a causa do óbito depende da conclusão da perícia.

Ao portal g1, os bombeiros disseram que o corpo do dentista ficou mais de três dias no telhado. A corporação relatou que o local estava energizado e os agentes foram chamados pela polícia em razão do difícil acesso.

Os bombeiros desligaram a energia elétrica dos quadros gerais e individuais das unidades e cortaram fiações próximas ao dentista. Para o resgate, conforme contou ao g1, a corporação aplicou técnicas de salvamento com prancha rígida e sistema de cordas, o que viabilizou a descida do corpo a um local acessível.