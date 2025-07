Polícia investiga grupo criminoso acusado de estupro e tortura em nove Estados brasileiros 

Operação, que visa desmantelar um grupo criminoso, foca em casos de violência contra mulheres e na disseminação de imagens íntimas na internet

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Operação Abracci da Polícia Civil visa desmantelar um grupo criminoso que tortura e estupra mulheres



A polícia está conduzindo uma investigação sobre crimes de estupro e tortura que se estendem por nove Estados brasileiros. A operação, que visa desmantelar um grupo criminoso, foca em casos de violência contra mulheres e na disseminação de imagens íntimas na internet. Os mandados de busca e apreensão estão sendo executados em locais como Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina e no Distrito Federal. Até o momento, quatro indivíduos foram detidos durante a Operação Abraccio, que teve início após uma mãe denunciar a divulgação de fotos íntimas de sua filha. A investigação revelou a existência de uma organização criminosa que utilizava a plataforma Discord para se comunicar e coordenar suas ações, resultando em várias vítimas, das quais seis já foram identificadas.

Os crimes cometidos pelo grupo incluem atos de violência extrema, como forçar as vítimas a se mutilarem e a escreverem os nomes dos agressores em suas próprias peles. Além disso, a investigação também abrange casos de misoginia e racismo. No mês passado, um suspeito de fazer parte do grupo foi preso, e a análise de um vasto acervo de 80 mil imagens, áudios e vídeos foi crucial para a identificação de outros envolvidos. A operação destaca a seriedade das denúncias e a necessidade de um combate eficaz a esse tipo de crime, que não apenas fere a dignidade das vítimas, mas também perpetua uma cultura de violência e opressão.

