Polícia prende mulher suspeita de ter envolvimento com a morte do ex-delegado-geral Ruy Fontes

Dahesly Oliveira Pires, de 25 anos, teria levado um fuzil usado para a execução da autoridade de Praia Grande para São Paulo; ela prestou depoimento no DHPP na noite desta quarta-feira (17)

Reprodução Mulher, identificada como Dahesly Oliveira Pires, suspeita de participação na morte do ex-delegado-geral, foi presa temporariamente na madrugada desta quinta-feira (18)



Uma mulher, identificada como Dahesly Oliveira Pires, de 25 anos, suspeita de participação na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, assassinado em uma emboscada na Praia Grande, no litoral paulista, foi presa temporariamente na madrugada desta quinta-feira (18). A Justiça decretou a prisão após pedido da investigação. Ela é suspeita de ter levado um fuzil usado para a execução do ex-delegado-geral de Praia Grande para São Paulo. A suspeita prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na noite desta quarta-feira (17). Fontes saía da sede da Prefeitura de Praia Grande, quando foi perseguido e executado pelos criminosos.

Linhas de investigação

A força-tarefa criada para investigar o assassinato do ex-delegado-geral apura a ligação com o crime de um líder do PCC que deixou um presídio federal há um mês. A informação foi confirmada ao Estadão por fontes na área da segurança pública.

A investigação não descarta nenhuma possibilidade, mas trabalha com duas suspeitas principais: uma reação do Primeiro Comando da Capital (PCC) ou retaliação por sua atuação na prefeitura de Praia Grande, onde era secretário de Administração. Não é descartada, porém, nenhuma linha de investigação.

Também nessa quarta-feira, familiares de dois suspeitos de participar da emboscada, que terminou com a morte de Fontes, foram ouvidos e liberados pela Polícia. “Os trabalhos em campo para localização e prisão da dupla continuam, e os objetos apreendidos durante o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, na Capital e na Grande São Paulo, estão em análise pericial”, disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado.

Veja a nota da SSP:

As forças de segurança seguem mobilizadas para identificar e prender todos os envolvidos no crime. Uma mulher de 25 anos foi presa temporariamente, após a constatação que ela foi a responsável por transportar um dos fuzis utilizados no crime. Testemunhas e familiares de outros dois suspeitos já identificados também já foram ouvidos. Os trabalhos em campo para localização e prisão da dupla continuam, e os objetos apreendidos durante o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, na Capital e na Grande São Paulo, estão em análise pericial. Mais detalhes serão preservados para não comprometer as investigações.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert