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Policial militar agride estudantes dentro de colégio estadual no Rio

Caso ocorreu durante protesto de alunos da Escola Estadual Senor Abravanel, que pediam o afastamento de um professor acusado de assédio; agente do Batalhão de Choque foi afastado

  • Por Jovem Pan
  • 25/03/2026 12h24 - Atualizado em 25/03/2026 12h25
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Reprodução / Redes sociais policial militar agride estudantes em colégio estadual na Zona Sul do Rio O caso foi registrado em vídeo.

Um policial militar agrediu ao menos dois estudantes dentro de um colégio estadual na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (25). O caso ocorreu  na Escola Estadual Senor Abravanel, no Largo do Machado, e foi registrado em vídeo. O agente do Batalhão de Choque foi afastado preventivamente do serviço nas ruas.

De acordo com a AMES Rio (Associação Municipal dos Estudantes do Rio de Janeiro), representantes da entidade foram chamados pelos alunos para apoiar um abaixo-assinado que pede o afastamento de um professor acusado de assédio.

Nas imagens, o policial aparece discutindo com pessoas dentro da escola. Em seguida, mesmo após um pedido para não ser tocado, ele segura um estudante pela camiseta e passa a dar uma série de tapas. Um outro aluno tenta intervir, mas é atingido pelo PM com um soco no rosto e cai no chão. O vídeo ainda mostra o agente voltando a agredir o primeiro estudante com mais um tapa antes do fim da gravação.

Segundo a AMES Rio, do lado de fora, a violência continuou com o uso de spray de pimenta e cassetetes, e a presidente da entidade teve a camisa rasgada antes de ser detida junto com outros dois representantes. “Os policiais não foram para resolver o caso denunciado, mas para reprimir estudantes que se manifestavam de forma legítima”, afirmou a entidade nas redes sociais.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a direção da unidade acionou a Polícia Militar de forma preventiva, devido ao protesto dos alunos para “garantir a segurança de todos e preservar um ambiente adequado ao diálogo”. A pasta lamentou o ocorrido e afirmou que prestará apoio aos estudantes envolvidos e seus familiares.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que, diante da gravidade das imagens, a Corregedoria-Geral instaurou procedimento para apurar a conduta do agente de forma imediata. O policial já foi identificado e será encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

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