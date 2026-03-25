Policial militar agride estudantes dentro de colégio estadual no Rio

Nas imagens, o policial aparece discutindo com pessoas dentro da escola. Em seguida, mesmo após um pedido para não ser tocado, ele segura um estudante pela camiseta e passa a dar uma série de tapas. Um outro aluno tenta intervir, mas é atingido pelo PM com um soco no rosto e cai no chão. O vídeo ainda mostra o agente voltando a agredir o primeiro estudante com mais um tapa antes do fim da gravação.

Segundo a AMES Rio, do lado de fora, a violência continuou com o uso de spray de pimenta e cassetetes, e a presidente da entidade teve a camisa rasgada antes de ser detida junto com outros dois representantes. “Os policiais não foram para resolver o caso denunciado, mas para reprimir estudantes que se manifestavam de forma legítima”, afirmou a entidade nas redes sociais.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a direção da unidade acionou a Polícia Militar de forma preventiva, devido ao protesto dos alunos para “garantir a segurança de todos e preservar um ambiente adequado ao diálogo”. A pasta lamentou o ocorrido e afirmou que prestará apoio aos estudantes envolvidos e seus familiares.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que, diante da gravidade das imagens, a Corregedoria-Geral instaurou procedimento para apurar a conduta do agente de forma imediata. O policial já foi identificado e será encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).