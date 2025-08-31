Policial penal é preso no RJ por disparar contra entregador

Episódio ocorreu em Jacarepaguá, quando Valério Souza Junior se negou a se dirigir até a porta de José Rodrigo da Silva Ferrarini para realizar a entrega

Reprodução Secretaria de Estado de Administração Penitenciária decidiu afastarJosé Rodrigo da Silva Ferrarini de suas funções por um período de 90 dias



A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão temporária de 30 dias do policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, envolvido em um incidente que resultou em um disparo contra o entregador Valério Souza Junior. O episódio ocorreu em Jacarepaguá, quando Valério se negou a se dirigir até a porta do policial para realizar a entrega. Em resposta ao ocorrido, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária decidiu afastar Ferrarini de suas funções por um período de 90 dias, além de reprovar sua conduta. A situação gerou repercussão e a Polícia Civil já iniciou uma investigação, que está sendo conduzida pela 32ª DP, localizada em Taquara.

Valério Souza Junior foi rapidamente socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde recebeu atendimento médico. De acordo com as informações mais recentes, seu estado de saúde é considerado estável, o que traz um alívio em meio à gravidade do incidente. A discussão que levou ao disparo destaca a tensão que pode surgir em situações cotidianas, como uma entrega. O caso levanta questões sobre a conduta de agentes de segurança e a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa em interações com a população. A investigação em andamento buscará esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

