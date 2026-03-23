Porteiro é morto por colega de trabalho em frente a condomínio de luxo em SP

Polícia Militar informou que a vítima foi atingida por golpes no peito; suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado

ALEXANDRE SERPA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Porteiro foi assassinado a facadas por um colega de trabalho na frente do condomínio de luxo onde ambos prestavam serviço, na Avenida Jurema, no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo



Um homem de 44 anos foi morto a facadas em frente a um condomínio de luxo na Avenida Jurema, em Moema, zona sul de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima trabalhava no local como porteiro e teria sido abordada por um colega de trabalho antes do ataque que aconteceu no domingo (22).

Após a abordagem, eles iniciaram uma discussão e o homem foi atingido por golpes no peito. O suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local. Perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionadas e coletaram evidências.

*Com informações do Estadão Conteúdo