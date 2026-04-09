Prazos de manutenção da relação: como limpar, lubrificar e ajustar a folga da corrente da moto

Ficha técnica, fluidos recomendados e especificações de engenharia para o sistema de transmissão secundária

Divulgação Corrente de moto



O kit de transmissão secundária — popularmente conhecido como relação — é o conjunto mecânico responsável por transferir a força motriz do motor para a roda traseira. Composto por pinhão, coroa e corrente, este sistema exige intervenções preventivas constantes. A ausência de limpeza e lubrificação técnica acelera o atrito entre os elos metálicos e os dentes das engrenagens, comprometendo a estabilidade direcional da motocicleta e reduzindo drasticamente a durabilidade das peças de reposição.

Parâmetros de fábrica, fluidos recomendados e aferição de folga

Para garantir a integridade estrutural do sistema, o motociclista deve seguir padrões estritos de metrologia e lubrificação. A manutenção preventiva baseia-se em três indicadores numéricos essenciais: quilometragem, medida de tensão e especificação do óleo.

Intervalo de lubrificação: A aplicação de fluidos deve ocorrer a cada 500 quilômetros rodados. Em condições de uso severo sob chuva, estradas de terra ou areia, o procedimento deve ser feito imediatamente após a lavagem;

Fluidos homologados: O manual do proprietário geralmente recomenda a utilização de óleo de transmissão SAE 80 ou 90. Como alternativa prática e eficiente para o dia a dia, aceita-se o uso de lubrificantes sintéticos em spray, preferencialmente formulados com PTFE (Teflon), que garantem maior aderência aos retentores (O-rings) e evitam o respingo na roda;

Tensão da corrente (folga): A corrente não pode trabalhar esticada ao extremo. A especificação padrão exige uma folga vertical de 25 a 35 milímetros, medida com uma régua ou trena no centro da porção inferior da corrente, exatamente entre o pinhão e a coroa;

Torque de aperto: Ao finalizar o ajuste do eixo traseiro, o fechamento exige o uso de torquímetro. Em motocicletas utilitárias de baixa cilindrada, a porca principal demanda cerca de 49 a 88 N.m de torque, dependendo do modelo, para evitar o travamento dos rolamentos ou a soltura da roda em movimento.

Sinais de desgaste e alertas de falha na condução

Diferente de sistemas eletrônicos que emitem alertas de falha no painel de instrumentos, o kit relação manifesta o fim de sua vida útil de forma física e acústica. A identificação precoce desses sintomas evita o rompimento súbito da corrente durante a pilotagem.

O principal indicativo de falha mecânica iminente são os estalos metálicos sucessivos, percebidos especialmente durante arrancadas ou reduções de marcha. Esse ruído aponta que os roletes da corrente não estão mais encaixando perfeitamente e começam a cavalgar sobre as engrenagens.

Visualmente, o componente acusa fadiga severa quando os dentes da coroa ficam pontiagudos, assumindo um formato assimétrico e afiado, semelhante a barbatanas de tubarão. Além disso, se o condutor precisar ajustar a folga do eixo em intervalos cada vez mais curtos (a cada 200 ou 300 quilômetros), significa que o metal sofreu escoamento e perdeu sua capacidade de retenção elástica, exigindo substituição total.

Procedimento de revisão e limpeza na oficina

A higienização correta exige precisão e o uso de produtos químicos não agressivos, garantindo que a sujeira abrasiva seja removida sem danificar as vedações do sistema.

1. Desengraxe e remoção de resíduos sólidos

Com a motocicleta suspensa e nivelada em um cavalete central, aplique um desengraxante específico para correntes ou querosene comum. Jamais utilize gasolina, solventes corrosivos ou lavadoras de alta pressão, pois esses agentes destroem os retentores de borracha (O-rings), expulsando a lubrificação permanente de fábrica. Utilize uma escova de cerdas macias para esfregar todas as faces dos elos, a coroa e a área do pinhão.

2. Enxágue e secagem completa do sistema

Após a remoção da graxa velha e dos detritos de asfalto, enxágue o conjunto com água limpa em baixa pressão. Antes de aplicar o novo produto, é obrigatório secar a relação completamente utilizando um pano de microfibra ou ar comprimido. O metal úmido repele as moléculas de óleo, anulando a eficácia da lubrificação.

3. Ajuste de tensão e alinhamento da roda

Antes de lubrificar, afrouxe a porca do eixo traseiro e utilize as porcas de ajuste (esticadores) para calibrar a folga entre 25 e 35 milímetros. Verifique as marcas de referência gravadas em ambos os lados da balança para garantir que a roda traseira fique perfeitamente alinhada. Em seguida, aperte a porca principal com a força exigida no manual.

4. Aplicação milimétrica do fluido lubrificante

Com a roda traseira girando livremente, aplique o óleo SAE 90 ou spray sintético direcionando o jato exclusivamente para a parte interna da corrente, exatamente sobre a junção dos retentores e os roletes de contato. Aguarde cerca de 15 minutos antes de colocar a moto em movimento para que os solventes evaporem e o lubrificante ancore nos metais.

Vida útil esperada e orçamento de substituição do conjunto

A viabilidade financeira do sistema depende diretamente da disciplina preventiva do condutor. Um kit de transmissão original, operando sob limpeza rigorosa e lubrificação a cada quinhentos quilômetros, pode alcançar de 30.000 a 40.000 quilômetros de vida útil. Por outro lado, o uso severo com negligência reduz essa margem para menos de 15.000 quilômetros.

Na hora da substituição, o mercado de autopeças fornece componentes fabricados em aço liga SAE 1045, que entregam excelente resistência à tração e fadiga térmica. Os valores de reparo oscilam consideravelmente conforme a cilindrada do motor e a tecnologia da peça.

Para motocicletas utilitárias e urbanas de 160 cilindradas, um kit relação completo com retentor custa, em média, de R$ 130 a R$ 280. Já para modelos trail de 300 cilindradas, o preço das peças (corrente reforçada, coroa e pinhão) oscila entre R$ 450 e R$ 680. A esse valor, soma-se a mão de obra especializada da oficina mecânica, avaliada em cerca de R$ 80 a R$ 150 para a troca completa e alinhamento do eixo.

A postergação da troca gera riscos mecânicos severos à integridade física do piloto. Quando uma corrente desgastada se rompe em alta velocidade, ela atua como um chicote de aço, podendo golpear e perfurar o bloco do motor (cárter), causando vazamento imediato de óleo na pista. Na pior das hipóteses, os elos retorcidos tendem a encavalar no pinhão e travar a roda traseira instantaneamente, resultando em derrapagens incontroláveis e acidentes com alto potencial letal em rodovias. O rigor metrológico na manutenção deste componente transcende o cuidado financeiro, sendo o alicerce absoluto da segurança viária em veículos de duas rodas.