Prefeitura de Ubatuba pede para que turistas retornem ao município após chuvas

Segundo a administração local, os serviços voltaram a funcionar normalmente na cidade; na semana passada, governador pediu para que população evite o litoral paulista em razão dos estragos causados pelo temporal

Divulgação/Prefeitura de Ubatuba Vista aérea de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo



A Prefeitura de Ubatuba pediu para que os turistas retornem ao município após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. Segundo o órgão, os serviços voltaram a funcionar normalmente na cidade. Uma criança de 7 anos morreu na cidade em decorrência das fortes chuvas na região. Outras 64 pessoas perderam a vida em São Sebastião. A solicitação reforça o apelo de empresários de Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela, que tem pressionado autoridades locais na tentativa de rever uma orientação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para que os turistas evitem a região por conta dos estragos deixados pelo temporal. Segundo a prefeita Flavia Pascoal (PL), todos os setores da prefeitura estão funcionando desde o dia 18 de fevereiro. “Fizemos esse trabalho todos esses dias focando o restabelecimento de Ubatuba. Ainda estamos em atuação, mas a cidade de Ubatuba está bem controlada. As estradas já estão com acesso liberado e estamos trabalhando, internamente, nas 46 ruas afetadas, nos bairros e nos empenhando nos planos de ajuda humanitária”, comentou.

Ela pediu a volta dos turistas ao município. “Nossa principal indústria é o Turismo. De 8 a 21 de fevereiro, recebemos 350 mil carros. As pessoas já podem retomar suas viagens”. Por fim, a gestora disse que a hora é de unir forças e prestou solidariedade aos municípios vizinhos. “Não posso deixar de prestar todas nossas condolências à cidade de São Sebastião. Tivemos com os dois ministros e os prefeitos Felipe Augusto (PSDB, prefeito de São Sebastião) e Toninho Colucci (PL, prefeito de Ilhabela) em Ubatuba e estamos nos ajudando dentro do Litoral para poder restituir e nos recuperarmos de tudo o que aconteceu na região, principalmente, em São Sebastião. Agora é hora de unir forças”, salientou.