Projeto inicia vacinação de moradores do ES com meia dose da vacina de Oxford neste domingo

Neste domingo, 13, moradores da cidade de Viana, no Espírito Santo, começaram a ser vacinados com meia dose da vacina de Oxford/AstraZeneca. O estudo científico, nomeado de ‘Viana Vacinada’, tem como objetivo avaliar a capacidade de meia dose do imunizante reduzir o número de casos de Covid-19 e parte da premissa de que há um grande número de pessoas que ainda não têm e não terão acesso a vacinação nos próximos meses. A ação tem como público-alvo toda a população do município com idade entre 18 a 49 anos que não faz parte do grupo prioritário estabelecido pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI), contabilizando aproximadamente 35 mil pessoas. A vacinação será realizada com doses doadas pelo PNI. Segundo o governo do Estado, a eficácia da estratégia de vacinação meia dose ou com dose já foi testada e utilizada em outros momentos de emergência de saúde pública, como na epidemia de Febre Amarela, em que obteve êxito e garantiu a vacinação do Brasil e da África.