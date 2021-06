Doria rebate comentário de Queiroga sobre antecipação da vacinação em SP: ‘Quanto recalque, ministro’

DEIVIDI CORREA/ESTADÃO CONTEÚDO Com a antecipação do cronograma em São Paulo, a “data da esperança” prevista para 18 de outubro foi antecipada para 15 de setembro



Depois que o governador de São Paulo, Joao Doria, anunciou, neste domingo, 13, que antecipou em 30 dias o plano estadual de vacinação contra a Covid-19 no Estado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se manifestou sobre a decisão no Twitter. Em resposta ao anúncio de Doria na rede social, Queiroga lembrou que a vacinação avança no Estado graças ao envio de doses pelo governo federal. “Com as doses enviadas pelo @govbr, por intermédio do @minsaude, a população adulta do Estado de São Paulo estará imunizada até setembro com a primeira dose da vacina contra Covid-19”. O governador rebateu. “Quanto recalque, Ministro. Bom domingo e uma ótima semana. Por aqui, vacinando”.

Com a antecipação do cronograma, a “data da esperança” prevista para 18 de outubro foi antecipada para 15 de setembro. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa convocada de última hora. Doria afirmou que, até o meio de setembro, todos os paulistas e pessoas que residem no Estado de São Paulo estarão imunizados pelo menos com a primeira dose. As pessoas entre 40 a 59 anos serão vacinadas ainda no mês de junho — antes, previsão era para julho. O cronograma é feito com base na previsão de entregas de vacinas para o Ministério da Saúde, que distribuí as doses de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PN). Por enquanto, as vacinas disponíveis são: CoronaVac, do Butantan/Sinovac, a vacina de Oxford/AstraZeneca/Fiocruz e a da Pfizer/BioNTech. Nesta semana, está prevista a chegada de doses da Janssen, da J&J.

Confira as novas datas

Adultos sem comorbidades de 50 a 59 anos: 16 a 22 de junho

Adultos sem comorbidades de 43 a 49 anos: 23 a 29 de junho

Adultos sem comorbidades de 40 a 42 anos: 30 de junho a 14 de julho

Adultos sem comorbidades de 35 a 39 anos: 15 a 29 de julho

Adultos sem comorbidades de 30 a 34 anos: 30 de julho a 15 de agosto

Adultos sem comorbidades de 25 a 29 anos: 16 a 31 de agosto

Adultos sem comorbidades de 18 a 24 anos: 1º a 15 de setembro