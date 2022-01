Queiroga diz que Ômicron pressiona o sistema de saúde e não pode ser menosprezada

Afirmação do ministro da Saúde foi feita em reunião com secretários municipais e estaduais de Saúde; boletim da Fiocruz mostra que seis Estados e o DF têm mais de 80% dos leitos de UTI ocupados

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Saúde afirmou que país tem condição de expandir a quantidade de leitos de UTI para o tratamento de pacientes



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta quinta-feira, 27, que a variante Ômicron da Covid-19 está pressionando o sistema de saúde do país e que pelo menos dez Estados em que a ocupação de leitos de UTI é superior aos 70%. Em reunião com os secretários municipais e estaduais de Saúde, o titular da pasta afirmou que “a pressão sobre o sistema” já ocorre. “Pelo menos em uma dezena de estados, nós já temos os leitos de terapia ocupados com percentual superior a 70%. Porém, no início da pandemia, o número de leitos era de 22 mil leitos de UTI e hoje temos condições de ampliar esses leitos”, disse. “A Ômicron rapidamente se disseminou no mundo inteiro e não deve ser menosprezada, apesar de sabermos que alguns casos são menos complexos do que os causados por outras variantes.”

Como a Jovem Pan mostrou, a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) divulgou boletim que aponta que seis Estados e o Distrito Federal tem mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. São eles: Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. O Distrito Federal, por sua vez, tem 98% dos leitos ocupados. Pesquisadores da Fiocruz afirmam que a situação está piorando, mas destaca que o avanço da vacinação impede que o país enfrente o colapso do sistema hospital, como já ocorreu em outros momentos da crise sanitária.