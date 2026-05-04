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Quem são as vítimas que estavam no avião que colidiu com um prédio em MG

Entre as vítimas fatais está o copiloto Fernando Moreira Souto, o filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha

  • Por Rodrigo Costa e Fernando Keller
  • 04/05/2026 17h49 - Atualizado em 04/05/2026 17h50
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Reprodução/Redes Sociais Wellington Oliveira, o piloto e Fernando Moreira Souto, copiloto Wellington Oliveira, o piloto e Fernando Moreira Souto, copiloto

As vítimas do acidente do avião de pequeno porte, que colidiu com um prédio nesta segunda-feira (4) em Belo Horizonte, foram identificadas. Segundo apurado pela Jovem Pan Poços de Caldas, são elas:

  • Wellington Oliveira, piloto de 34 anos que morreu na hora;
  • Fernando Moreira Souto, filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha–MG, de 36 anos. Sentado no assento do copiloto e também morreu no local;
  • Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos;
  • Leonardo Berganholi, empresário, de 50 anos;
  • Arthur Schaper Berganholi, filho de Leonardo, de 25 anos.

Além da morte do piloto e e do passageiro que estava no copiloto, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, outros três passageiros estão em estado grave e já foram retirados das ferragens. Eles foram encaminhados para o Hospital João XXIII. Todos os moradores do prédio foram retirados pelos bombeiros.

Após bater no prédio de apartamentos, o avião caiu em uma área de estacionamento. Pouco antes da colisão, o piloto teria informado à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades no procedimento de decolagem.

Segundo a Agência de Aviação Civil (Anac), o modelo envolvido no acidente seria um EMB-721C, de 1979, um monomotor com capacidade para transportar até seis pessoas. A aeronave está registrada no nome de Flavio Loureiro Salgueiro.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave está regularizada até o dia 1º de abril de 2027, de operação privada.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). Foi acionado o Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), com sede no Rio de Janeiro (RJ).

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